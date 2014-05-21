Berlin, Ar-Ge'de bilanço çıkarıyor

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka, bakanlar kurulu toplantısında "Ar-Ge 2014" başlıklı raporu sunacak. Federal devlet ve eyalet yönetimlerinin Ar-Ge faaliyetlerinde bir ara bilanço çıkaran rapor, kabine toplantısının ardından kamuoyuna tanıtılacak.

Almanya bu yıl Türkiye ile "Alman-Türk Bilim Yılı" çerçevesinde bir anlaşma imzaladı. Türkiye, nano, bilişim, biyo ve enerji teknolojilerinde Almanya’nın birikimlerinden yararlanmayı öngörüyor. Almanya ise genç bilim insanlarını ülkesine çekmeyi hedefliyor.

Bankacılığa ilişkin düzenlemeler ve hükümetin yeni Afrika stratejisi, Berlin'deki Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak diğer başlıklar arasında yer alıyor.