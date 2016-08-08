Berlin Ankara ile yeni diyalog arayışında



Almanya, Türkiye ile diyaloğun canlandırılması için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Sawsan Chebli, Müsteşar Markus Ederer'in 'farklı seviyelerde yürüteceği görüşmelerle' Türkiye'ye darbe girişimini sonrası Almanya'nın dayanışmasını göstermek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Müsteşar Ederer, Ankara'da mevkidaşı Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin doğrudan diyalog yollarının açılması amacıyla yapıldığı bildirildi.

Ederer, ayrıca darbe girişimi sırasında yaralanan Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nu da hastanede ziyaret etti.

"Türkiye önemli bir ortak"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Sawsan Chebli Müsteşar Ederer'in Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin olarak, "Türkiye ile doğrudan diyalog kurmanın önemli olduğu görüşündeyiz" dedi. Halihazırda Türkiye ile Almanya arasındaki diyaloğun daha çok 'megafon ve mikrofonlar aracılığıyla' yürütüldüğünü belirten Chebli, "Türkiye'ye baktığımızda şu soruyu sormamız gerekiyor: Bu zor, çetrefilli çatışma ortamından nasıl kurtuluruz?" dedi. Ederer'in görüşmelerinde, İncirlik Üssü'ne Alman milletvekillerinin girişine izin verilmemesi ve Türkiye'nin hukuk devleti ilkesine bağlı kalması gibi konuları da görüşmesinde gündeme getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu belirten Chebli, Türkiye'deki idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi tartışmalarına ilişkin olarak ise bunun AB'nin temel değerleri ile örtüşmediğini söyledi. Böyle bir adımın Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin sonlandırılması anlamına geleceğini söyleyen Chebli, federal hükümetin bu konudaki pozisyonunu da bir kez daha hatırlattı.

Türkiye ile Almanya ilişkileri son dönemde Ermeni soykırımı tasarısı, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin verilmemesi ve Alman Büyükelçi ile uzun süre diyalog kurulmadığının ortaya çıkması nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor.