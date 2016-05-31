Berlin-Ankara hattında 5 gerilim



SOYKIRIM TASARISI: Almanya Federal Meclisi, 1915'te Osmanlı topraklarında Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak niteleyen karar tasarısını 2 Haziran'da görüşmeye hazırlanıyor. Türkiye ise soykırım iddiasını kesin bir dille reddediyor ve konunun tarihçilere bırakılmasını savunuyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da geçen yıl soykırım ifadesini kullanmış, Gauck'un değerlendirmesi protestolara neden olmuştu. Meclise gelecek tasarıya onay çıkması halinde Ankara'nın yine sert bir tutum izleyeceği tahmin ediliyor.

MÜLTECİ ANLAŞMASI: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık mülteci krizine karşı AB ile yapılan işbirliğinin bozulabileceği tehdidinde bulunuyor. AB'nin vize muafiyeti kriterlerinden biri olan Terörle Mücadele Kanunu'nda reform yapılması talebi bu tehdidin arkasında yatan neden. AB, değişiklik yapılmadan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamayı düşünmüyor. Erdoğan da vize serbestisi sağlanmadan mülteci anlaşmasına bağlı kalmak istemiyor.

DOKUNULMAZLIKLAR: Dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören anayasa değişikliğinin TBMM'de kabul edilmesi de Almanya'da rahatsızlık yarattı. Bu değişiklikten en fazla HDP etkileniyor. 59 HDP milletvekilinden 50'sinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Bunlar arasında eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor. Türkiye'deki iç politik gelişmelerden endişe duyduğunu kaydeden Merkel, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ağır sonuçları olabileceğini açıklamıştı. Merkel, geçen hafta Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmede de "Bağımsız bir yargıya, bağımsız bir medyaya ve güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var" mesajını iletmişti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Büro Şefi Erdem Gül'ün MİT TIR'ları ile ilgili davada hapis cezasına çarptırılmaları ikili ilişkileri zorlayan bir başka gelişme. Muhalif medya organlarına kayyum atanması ve hükümet yanlısı bir çizgiye zorlanmaları da Berlin'de rahatsızlık yaratıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in dünyadaki basın özgürlüğü sıralamasına göre Türkiye 180 ülke arasında 151'inci sırada.

BÖHMERMANN VAKASI: Erdoğan, ZDF kanalında program yapan Alman komedyen Jan Böhmermann'ın kameralar karşısında okuduğu ve ağır ifadeler içeren şiiri nedeniyle Alman makamlarına suç duyurusunda bulundu. Merkel, Böhmermann'ın şiiriyle ilgili ilk değerlendirmesinde "kasten yaralayıcı" ifadesini kullanmıştı. Ancak daha sonra bu açıklamayla hata yaptığını söyleyen Merkel, yargıya intikal eden bir olayla ilgili olarak kişisel görüşünü açıklamaması gerektiğinin altını çizmişti.