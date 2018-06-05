Berlin ABD elçisinden açıklama bekliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki görevine kısa süre önce başlayan ABD Büyükelçisi Richard Grenell'in sağ popülist Amerikan haber portalı Breitbart'a verdiği röportajın yankıları sürüyor. Röportajda Avrupa'daki sağcı hükümetleri ve siyasetçileri güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyleyen Grenell, Almanya’nın ise kısıtlı savunma harcamaları nedeniyle caydırıcı bir orduya sahip olmadığını savunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'deki büyükelçilik görevine atanma süreci resmen geçen ay tamamlanan Grenell'in Çarşamba günü Bakanlığa yapacağı ilk ziyaret sırasında söz konusu röportajdaki ifadelerin de ele alınacağını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Christofer Burger, bu ziyaretin Grenell'in "açıklamalarının nasıl anlaşılmasını istediğini ifade etme" konusunda da bir fırsat olacağını söyledi.

Tepki çekti

Grenell, büyükelçilerin bulundukları ülkelerin iç işlerine karışmamaları yönündeki teamülü hiçe saydığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) parlamento grubu başkan vekili Rolf Mützenich, konunun bir an önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ele alınması gerektiğini söyledi.

Mützenich, "ABD'li büyükelçi, kendini düpedüz sağ muhafazakâr dünya hareketinin bir uzantısı olarak görüyor" ifadesini kullandı. Sosyal Demokrat politikacı, Grenell'in diplomatların başka bir ülkenin iç işlerine karışmaması gerektiğini belirten 1961 Viyana Sözleşmesi'ni de ihlal ettiğini söyledi.

Schulz: Görevden alınmalı

Sosyal Demokratların eski lideri Martin Schulz da ABD'li büyükelçinin sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Schulz, Grenell'in görevden alınması için çağrıda bulundu. "Bu adamın yaptığı, uluslararası diplomaside daha önce duyulmamış bir şey" diyen Schulz, tarafsız kalmasını gerektiren bir görevde bulunan Grenell'in, siyasi bir hareketin temsilcisi gibi davrandığını söyledi.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer-Guembel ise "Avrupalı vatandaşlar, Trump'ın tebaasından birinin onlara nasıl oy vermeleri gerektiğini söylemesine izin vermeyecektir. demokratik sürece karışan bir ABD büyükelçisi hiçbir şekilde yakışık almaz" diyerek Grenell'e tepkisini gösterdi.

Grenell daha önce de ABD'nin Tahran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'da iş yapan Alman şirketlerinin bu ülkeden ayrılması gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle tartışma yaratmıştı. Grenell'in geçen ay attığı bir tweet'te yaptığı bu çıkış, Alman parlamentosundaki birçok vekilin tepkisine neden olmuştu.

DW,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe