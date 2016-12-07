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BBC Türkçe

Berkin Elvan'ın ölümünde müebbet hapis istemi

Gezi Parkı protestoları sırasında başına isabet eden biber gazı kapsülü darbesiyle yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ateş açtığı tespit edilen bir polis hakkında "müebbet hapis" istemiyle dava

07 Aralık 2016 16:50

Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden biber gazı kapsülü darbesiyle yaralanan ve komada kaldığı 269 günün sonunda hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili soruşturma 3 yıldan uzun bir süre sonra tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, olayda ateş açtığı tespit edilen bir polis hakkında, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), daha önce ifadesi alınan 42 polis hakkında ise takipsizlik kararı verildiğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre, soruşturma sonunda hazırlanan 11 sayfalık iddianamede bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporlarına, aynı zamanda tanık ve müşteki beyanlarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, "250 kişinin yolu kapatması üzerine Okmeydanı'na polis ekiplerinin yönlendirildiği ve gösterici gruba müdahale edildiği, dağıtılan grubun tekrar toplanarak polis ekiplerine taş, parça tesirli el yapımı bomba atarak fiili saldırıda bulundukları" belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde ise polis memurunun olay sırasında "zet silahını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını" iddia ettiği aktarıldı.

İddianamede, 11 Mart 2014'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın üzerinde "11 adet 'patlayıcı torpil' bulunduğu" kaydedildi.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianame kabul edildiği takdirde, hakkında daha açılan polis memuru F.D.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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