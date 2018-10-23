24 Haziran seçimlerinden HDP'den İstanbul milletvekili seçilen ve geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Erkan Baş, Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz bombası sonucu başından yaralanan ve aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Berkay Ustabaş’ın durumunu Meclis gündemine taşıdı. Baş, "Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak suç mudur?" diye sordu.

Baş, soruşturma dosyasında suç teşkil edecek herhangi bir gerekçe olmadığı avukatları tarafından birçok defa ortaya konulmasına rağmen 3 duruşmaya rağmen tahliye edilmeyen Ustabaş’ın, cezaevinde darp edildiği, mektup ve telefon hakkı yasaklandığını söyledi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisi olan Ustabaş’ın, tutukluluğu nedeniyle eğitim hakkında mağduriyet yaşadığını ifade eden TİP’li Erkan Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, “Berkay Ustabaş'ın ve hukuksuz biçimde cezaevlerinde uzun süreler tutulan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır” diye sordu.

Erkan Baş’ın önergesi şöyle:

"Gezi Direnişi sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan gaz bombasıyla başından yaralanan ve aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Berkay Ustabaş, yaklaşık 11 aydır hukuksuz biçimde cezaevinde tutulmaktadır.

Berkay Ustabaş sol-demokrat dünya görüşüne sahip bir üniversite öğrencisidir. Polis tarafından evinde yapılan aramalarda suç teşkil edecek herhangi bir nesneye ulaşılamamış ancak buna rağmen savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve 5 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmıştır.

Berkay Ustabaş, hakkında çıkarılan yakalama kararını öğrendikten sonra avukatıyla birlikte kendi rızasıyla ifade vermeye gitmiş, isnat edilen suçlamaların temelsiz olduğunu ve maddi bir gerekçeye dayanmadığını ifadesinde belirtmiş; soruşturmayı yapan savcının, “Normalde seni bırakmamız lazım ancak ahdımız var tutuklamaya sevk edeceğim” sözleriyle hakim karşısına çıkarılmış ve tutuklanmıştır.

"Cezaevinde darp edildi, mektup ve telefon hakkı yasaklandı"

Ustabaş, soruşturma dosyasında suç teşkil edecek herhangi bir gerekçe yokken ve bu durum avukatları tarafından birçok defa açıklıkla ortaya konulmuşken, aradan geçen 3 duruşmaya rağmen tahliye edilmemiş, duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılmaya zorlanmış ve mahkeme salonunda bulunma talebi karşılanmamıştır. Cezaevinde darp edilmiş, mektup ve telefon hakkı yasaklanmıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencisi olan Ustabaş, tutukluluğu nedeniyle eğitim hakkında kayba uğramakta ve mağduriyet yaşamaktadır.

- Öldürülmesi toplumsal vicdanda büyük bir yara açan Berkin Elvan'ın, yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı cenazesinde bulunmak bir suç mudur?

- Anayasa'nın 25 ile 26. maddelerine ve birçok AİHM kararına göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen, ölen kişinin maneviyatını ebedileştirmek için her cenazede atılan, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganı suç unsuru teşkil etmekte midir?

"Ustabaş, cenaze töreninden 4 yıl sonra tutuklandı"

- Berkay Ustabaş'ın Berkin Elvan'ın cenaze töreninden 4 yıl sonra, bu cenaze törenine katıldığı için tutuklanması ve geriye dönük bir operasyonun yapılması hukuki bir zemine dayanmakta mıdır, aksi halde bu tutuklama siyasi bir amaca mı hizmet etmektedir?

"SEGBİS, savunma hakkını engelliyor"

- Tutuklunun eşit ve uygun koşullarda savunma yapmasının önünde bir engel olarak değerlendirilen, ayrıca tutuklunun talebine rağmen zorla uygulanan SEGBİS, savunma hakkını engelleyen bir uygulama olarak değerlendirilmekte midir?

"Ustabaş'ın mağduriyetini gidermek için bakanlığınız çalışma yapmakta mıdır?"

- Berkay Ustabaş'ın ve hukuksuz biçimde cezaevlerinde uzun süreler tutulan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır, yoksa haksız yere tutuklu bulunan yurttaşlarımız kaderine mi terk edilmiştir?