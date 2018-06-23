Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle 7 aydır tutuklu Ustabaş'ın annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle yaklaşık yedi aydır tutuklu olan Berkay Ustabaş'ın annesi Sevim Kolçak konuştu. Ustabaş, "Bir anne olarak oğlumun Berkin Elvan’ın cenazesine katılmasından gurur duyuyorum. Vicdanı olan herkes Berkin Elvan’ın cenazesine gitti" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş, Gezi Direnişi’nde yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle yaklaşık yedi aydır tutuklu. Ustabaş, yargılandığı duruşmalara tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevi’nden getirilmiyor. SEGBİS ile savunma yapmaya çalışıyor. SEGBİS’in bağlantısında sorun olduğunda ise önündeki kâğıt ve kalemle derdini anlatmaya çalışıyor. Ustabaş’ın annesi Sevim Kolçak, oğlu olmadığı için yaşadıkları evin duvarlarının üzerine geldiğini belirterek “Oğlum suçsuz yere aylardır tutuklu” diyor.

Oğlunun Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı ve okuduğu kitaplar için suçlandığını söyleyen Kolçak, “Bir anne olarak oğlumun Berkin Elvan’ın cenazesine katılmasından gurur duyuyorum. Vicdanı olan herkes Berkin Elvan’ın cenazesine gitti. Berkin’in annesi Gülsüm Elvan oğlumun duruşmasına geldi. Düşünsenize çocuğunu bir daha göremeyecek bir anne duruşma salonunda hâkime, ‘Benim çocuğum için kimseyi yargılamayın. O çocuğu ben doğurdum. Yargılayacaksanız beni yargılayın’ dedi. O an çok üzüldüm. Bayılacak gibi oldum” diyor.

Oğlunun tutuklanmasının kendisini çok üzdüğünü aktaran Kolçak, “Eve girince dünya başıma yıkılıyor. Günlerce onun odasında uyudum. Okuma yazmayı öğrendiğinden beri bizim evimize tüm gazeteler girdi. Çalıştığım için oğluma bakkaldan tüm gazeteleri alabilirsin diyordum. Bu kadar çok araştıran, okuyan bir çocuğa ben araştırma mı diyeyim şimdi” ifadelerini kullanıyor.

Bir anda saldırdılar

Kolçak, geçen günlerde görülen duruşmada ise polis tarafından darp edilmesine ilişkin olarak şunları söylüyor:

“Sorulan sorulara oğlum çok güzel yanıtlar verdi. Oğlumun tahliye edilmesini bekliyordum. Savcı mütalasında tutukluluğun devamını isteyince bir anda fenalaştım. Bir anne olarak, ‘oğlum suçsuz’ dedim. Bir anda polis bana saldırdı. Biri boğazımı sıktı. Başka biri ağzımı kapattı. O şekilde bir tepki beklemiyordum. Ben anneyim. Kötü bir şey söylemiştim.”