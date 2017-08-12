Berkin Elvan'ın annesi ve ablası Kadıköy'de gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası önünde, kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde 156 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma eylemine polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 16 kişi arasında Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi ve ablası da bulunuyor.

Aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV), İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin de içinde bulunduğu Nuriye ve Semih için Dayanışma Platformu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 156’ncı gününde Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.

Kitleye sert müdahalede bulunan polis, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve kardeşi Özge Elvan’ın da içinde bulunduğu en az 16 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 6'sının kadın olduğu bildirildi. Polis Gülsüm Elvan'ın 'polise mukavemet etmek' gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanların ise sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nden sonra Vatan Emniyete götürüldükleri öğrenildi.

HDP ve CHP'den Gülsüm Elvan'ın gözaltına alınmasına tepki

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş Gülsüm Elvan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Berkin Elvan'ın annesi ve ablasının İstanbul'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılmak istenen dayanışma eyleminde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kemalbay, Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan'ı telefonla arayarak Gülsüm Elvan ve Özge Elvan'ın durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Gözaltı ve şiddete tepki gösteren Kemalbay, partilerinin olayın takipçisi olacağını belirtti.

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Gülsüm Elvan'ın gözaltına alınmasına "Berkin'i öldürdünüz, mitingde ailesini yuhlattınız, şimdi annesini ters kelepçe ile darpederek göz altına alıyorsunuz; Vicdanınız kör olmuş..." şeklinde tepki gösterdi.

Barış yarkadaş ise "Berkin Elvan'ın annesi ile kız kardeşi 'Nuriye ve Semih ölmesin' dediği için Kadıköy'de gözaltına alınmış. Ne istiyorsunuz bu insanlardan!" dedi.