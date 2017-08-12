Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan: ‘Kolum kırıldı’ dedim, ters kelepçeyi sökmediler

Kadıköy'de, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eyleminde gözaltına alınırken kolu kırılan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, "Kolum kırılmasına rağmen hastaneye kadar ters kelepçeyle götürüldüm" dedi.

Kadıköy’de, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmeleri sonra açık grevine başlayan ve tutuklulukları devam eden akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek vermek için açıklama yapan gruba polisin müdahalesi ile gözaltına alınan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın kolu kırıldı. Elvan, “Kolum kırıldı dedim, ters kelepçeyi sökmediler. Cevapları ‘Anahtarı bulamadık’ oldu. Kolumun kırılmasına rağmen hastaneye kadar ters kelepçeyle götürüldüm” dedi.

Evrensel gazetesinden Erdi Tütmez’in haberine göre, KHK ile işlerinden atıldıktan sonra açlık grevine başlayan ve ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için grevlerinin 156’ncı gününde Süreyya Operası önünde eylem düzenlendi. Polis eyleme saldırırken, eylemde aralarında Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablasının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Saldırısı sırasında Gülsüm Elvan’ın kolu kırılırken, Elvan'ın kolundaki kırığın tedavisi için ameliyatın gerekli olup olmadığı Pazartesi günü netleşecek.

“Kolum kırıldı, kelepçeyi açamadılar”

Yaşananları Evrensel gazetesine anlatan Gülsüm Elvan, polisin kendilerine sert bir müdahalede bulunduğunu aktardı.

“Nasıl oldu anlamadık ve bir anda sert bir müdahale oldu” diyen Elvan, “Yanımda kızım ve kızımın hocası da vardı. Gazeteci arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Ve bir anda müdahale başladı. Etrafımızı sardılar. Ben de saldırı üzerine ‘Yapmayın, etmeyin.’ diye bağırdım. Beni ve kızımı gözaltına aldılar. Ve ters kelepçe taktılar. Ben o an saldırı sırasında kolumun kırıldığını hissettim. Bunu söyledim ancak ‘Anahtarı bulamadık’ diyerek kelepçeyi çözemediler. Uzun süre böyle kaldım. Hastanede kelepçeyi çıkardılar.” ifadelerini kullandı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Elvan, son olarak şunları söyledi: “Bu ülkede işkence var, zulüm var. Bütün dünya duysun, görsün bunu. Kolumun kırılması hiçbir şey değil. Bana öyle bir yürek yarası verdiler ki kolumun kırılması hiç bir şey. Bana kapanmayan bir yara verdiler.”

Berkin Elvan'ın ablasından tepki

Berkin Elvan'ın ablası Gazme Elvan'da aneesi ve ablasının gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından tepki gösteri.