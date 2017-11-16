Berkin Elvan'ın annesi: Çırpınışlarım çocuklar ölmesin diye...

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu ölen Berkin Elvan’ın davası bugün (16 Kasım 2017) saat 9.30’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Anne Gülsüm Elvan, “Benim çırpınışlarım, bir daha çocuklar ölmesin diye” diyerek, adalet isteyen herkesi davayı izlemeye çağırdı. Anne Elvan, “Benim öfkemi acım bastırıyor. Umudumu kaybettiğim oluyor ama oğlum gözümün önüne geldiğinde başka çocuklar ölmesin diye mücadele duygum kabarıyor” ifadesini kullandı.

14 yaşında polisin attığı gaz bombasıyla yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası Gamze Elvan, adalet talebi olan herkesi bugün görülecek davayı izlemeye çağırdı. Anne Elvan, “Ne yaptıysam ne ettiysem Berkin’i kurtaramadım... Evde kimse olmadığı zamanlar ben hâlâ camdan dışarıyı gözlüyorum ‘Berkin’im bana ekmek alıp gelecek’ diye... Hâlâ bunu diyebiliyorum. Benim şu anda çırpınışlarım, bir daha çocuklar ölmesin diye. Tek derdim, amacım bu” şeklinde konuştu. Abla Gamze Elvan da “Yarın herkesi saat 09.30’da duruşmada yanımızda olmaya çağırıyorum” dedi ve ekledi:

“Bu ülkede sadece benim kardeşim katledilmedi. Herkesin başına gelebilir.”

"Kardeşimizin ölüsünden dahi korkuyorlar"

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberi şöyle:

Berkin Elvan’ı öldürdüğü iddia edilen polis memuru Fatih D, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Davanın üçüncü oturumu bugün yapılacak. Anne Gülsüm Elvan, davanın seyrinden çok umutlu değil. Adaletin yerine gelmesi için mahkeme kapılarını aşındırmaya kararlı. “Elbet günü gelecek ve o insanlar cezasını çekecek” diyerek ailesine yönelik tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Ağza alınmayacak küfürlere maruz kaldıklarını belirten Anne Gülsüm Elvan, yaptıkları suç duyurularından ise sonuç alamadıklarını söyleyerek, hiçbir şey yapılmadığı için artık suç duyurusuna gitmeyi bıraktıklarını aktardı.

Anne Gülsüm Elvan, “Kendilerine yönelik sosyal medyada bir şey yazıldığında hemen gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Kızlarıma yönelik de tehditler de var. Onlar da ‘Kardeşimizin ölüsünden dahi korkuyorlar’ diyorlar. Yarın küçük kızımın önemli bir sınavı var. Tabii duruşma da var. Duruşmaya gelmeyi çok istiyor. Çocuklarım bu şekilde okuyor. Üniversite sınavına girerken de böyle şeyler yaşadılar. Bir yerleri kazanıyorlar ama kafaları rahat olmadığı için istedikleri hedef tutmuyor” sözlerini kaydetti.

"Pes etmeyin"

Zamam zaman umudunu tamamen kaybettiğini söyleyen acılı anne şöyle devam etti:

“Ülkede olanlara bakınca içim kararıyor ama sonra yapılan haksızlıklara karşı içimde bir direnç duygusu oluşuyor. Benim öfkemi acım bastırıyor. Oğlum gözümün önüne geldiğinde başka çocuklar ölmesin diye mücadele duygum kabarıyor. O zaman umudumu yitirmemeyi başarıyorum. Benim durumumda olan annelere önerim kesinlikle pes etmeyin. Siz çocuğunuzu toprağa gömerek pes ederseniz diğer çocuklarınızda tehlike altına girer. Diğer çocuklarınızı da kaybetmek istemiyorsanız yasal yollarla direnin. Ben sonuna kadar gideceğim. Yıkıldığım günler olmadı mı tabii ki oldu. Çocuğumun hakkını almaya çalışarak o yıkıldığım günlerde kendimi tesselli ettim. ‘Tamam pes ettim bırakıyorum’ desem kim mücadele edecek? Tek bir kişi değil vuran da vurdurtan da cezasını alana kadar son nefesime kadar direneceğim...”

Nuriye ve Semih...

Elvan, son dört yılın hayatlarını nasıl değiştirdiğini şu şekilde ifade etti:

“Biz aile olmaktan çıktık yeni yeni toparlıyoruz. Bir yanımız eksik. Gelip sofrayı kuruyorum beşken dörde düşmüşüz. Biri yok. Evde kimse olmadığı zamanlar ben hâlâ camdan dışarıyı gözlüyorum ‘Berkinim bana ekmek alıp gelecek’ diye. Bazen kendi kendime sesleniyorum ‘Hadi Berkin kahvaltı hazır’ diye. Ben hâlâ bunu diyebiliyorum. Çok zor. O kadar zor bir şey ki iki kızım için ayakta duruyorum. Bugün gazeteciler olan şeyi yazdığı için içeride. Minareyi çalıp kılıfını hazırlıyorlar. Bugün o uydurdukları kılıflarla kimseyi kandıramazlar. Onların duruşmalarını takip ediyoruz. Yarın da (bugün) bizim duruşmamız var. Bizimle mücadele etmek isteyen dostlarımız kendi çocuklarının gelecekleri için adliyede yanımda olsunlar. Biz böyle durumlarda bir olup mücadele edersek biz kazanırız. Nuriye ve Semih demekten de vazgeçmeyeceğim...”

Tek amacımız adalet

Berkin’in ablası Gamze Elvan, edebiyat bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Kardeşinin dosyasında, tek bir kişinin değil emri verenden tetiği çekene kadar herkesin cezalandırılmasını istiyor. Bunun kolay olmayacağını söyleyerek, “Yargı hiçbir zaman bağımsız yürütülmüyor. Berkin’den sonra hayatımıza bir sürü tanımadığım insan girdi. Okulumuz değişti. Birçok şey benim istemediğim şekilde gitti. Kardeşiminki de aynı şekilde. Şimdi ikimizde bir şekilde düzenimizi oturtmaya çalışıyoruz. Şu an tek amacımız adalet aramak” diyor.