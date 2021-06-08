Berkin Elvan soruşturmasına ilişkin haber yapan gazeteciler Canan Coşkun, Can Uğur ve Ali Açar’ın üçer yıla kadar hapis istendi

Gazeteciler Canan Coşkun, Can Uğur ve Ali Açar’ın Gezi Parkı eylemleri sırasında 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın öldürülmesine dair soruşturmaya ilişkin haberleri nedeniyle yargılandıkları davada savcı, gazetecilerin üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Gazeteciler Canan Coşkun, Can Uğur ve Ali Açar’ın, Berkin Elvan’ın öldürülmesine dair soruşturmaya ilişkin haberleri nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandıkları davanın beşinci duruşması yapıldı.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaasını veren savcı, gazetecilerin cezalandırılmasını istedi. Duruşma 7 Ekim 2021’e ertelendi.