Berkin Elvan protestosuna müdahalesi

Polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmek isteyen gruba polis müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, Ankara'da Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmek üzere toplanan Halk Cephesi üyelerinin bulunduğu 2 minibüs polis ekipleri tarafından Mamak'ta durduruldu.

Polis ekipleri, minibüste bulanan kişilere kimlik kontrolü yaptı. Daha sonra polis ekipleri minibüste bulananların üzerlerini arama yapmak istemesi istedi.



Bunun üzerine minibüste bulunanlar kendilerini minibüse kitledi. Polis ekipleri minibüse girerek gruba biber gazı sıktı. Müdahalenin ardından polis ekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı.