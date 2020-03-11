Berkin Elvan ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı: Elimizden aldıkları evlatlarımızın adaletine açız

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan Berkin Elvan, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin 20. gününde, İstanbul Okmeydanı’nda polisin attığı gaz kapsülü başına isabet ettiğinde Berkin Elvan henüz 14 yaşındaydı. 269 gün yaşam mücadelesi veren Berkin, 45 kilodan 16 kiloya düştü ve 11 Aralık 2014’te 15 yaşında hayatını kaybetti. Elvan, ölümünün ayrılışının 6. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Yaşasaydı 21 yaşına girecek olan Berkin için Feriköy Mezarlığı'nda yapılan anmaya, Elvan ailesi ve avukatlarının yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'li vekiller Ahmet Şık ile Hüda Kaya ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Berkin'in mezarı başında konuşan anne Gülsüm Elvan, "Biz adalete açız. Elimizden aldıkları evlatlarımızın adaletine açız, adalet istiyoruz" diyerek herkesi Berkin'in katil zanlılarının yargılandığı davanın 18 Mart'ta yapılacak duruşmasına katılmaya çağırdı.