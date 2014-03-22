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Berkin Elvan eylemine hapis istemi

Geçen ay Berkin Elvan için Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde eylem yapan 6 kişiye, savcılık hapis cezası istedi

22 Mart 2014 12:15

Gezi Parkı protestoları sırasında, Okmeydanı’nda gaz kapsülüyle başından vurulan ve 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı vuran polislerin bulunması için eylem yapan 6 kişiye hapis cezası istendi.

Sol gazetesinden Rıfat Doğan’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Erdinç Bayhan tarafından hazırlanan iddianamede 10 Şubat’ta Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Berkin Elvan ile ilgili pankart açarak slogan atan 6 kişinin, 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüş Kanunun 24. Maddesine göre gösterilerinin kanuna aykırı olduğu ve güvenlik güçlerinin dağılın uyarılarını dikkate almadıkları ifadelerine yer verildi.

Emniyet fezlekesinin delil olarak gösterildiği iddianamede altı kişinin 2911 sayılı yasanın 28/1, 5237 Sayılı TCK’nun TCK 53 ve 63. Maddelerine göre ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilirse altı kişinin yargılanmasına başlanacak.

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