BERKİN ELVAN DAVASINDA JANDARMA KRİMİNAL RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI.

* Rapordan:

\"Sanık polis ile gaz tüfeği kullanan 2. ZET\'çi kuvvetle muhtemel aynı kişi\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye ulaşan Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği\'nce yapılan görüntü ve fotoğraf analizi raporuna göre, \"Sanık polis F.D. ile süzgeç uygulanan karelerde yer alan 2. ZET (gaz tüfeği) polisi (kolu sargılı) şahsın mukayesesinde söz konusu şahısların kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu kanaatine varılmıştır\" denildi.

Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin dava dosyasına, sanık polis memuru F.D.\'nin fotoğrafları ile olay yerindeki görüntülerin karşılaştırılması ve atışı yapıp yapmadığının tespit edilmesi için değerlendirme yapan Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği\'nin görüntü ve fotoğraf analizi raporu ulaştı. Davaya bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen 4 Nisan 2018 tarihli raporda, dosya içeriği ve iddianameye göre sanık polis F.D.\'nin, 2. ZET polisi (kolu sargılı) olarak tanımlanan kişi olduğu belirtilerek

2016 yılında iki ayrı rapor verildiği anlatıldı.

2017 yılı Ekim ayında laboratuvar imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi üzerine yeni bir iyileştirme yazılımı olan Amped Five Proffesional isimli yazılımın alındığı ifade edildi. 2. ZET polisi olarak tanımlanan kişiye ait karelerin söz konusu yazılımla yeniden süzgeç uygulanarak iyileştirildiği ve incelemeye bu kareler üzerinden devam edildiği raporda anlatıldı. Süzgeç uygulanılan karelerde yer alan kişiyle , polis F.D.\'nin fotoğraflarının mukayesesine yönelik ilk incelemenin, şüpheli polisin sakallı ve gözlüklü olması nedeniyle yapılamadığı, daha sonra elverişli duruş pozisyonu ve açılarda mukayese fotoğraflarının gönderilmesinin mahkemeden istendiği, bunun üzerine Van Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği\'nce şüpheli polis F.D\'ye ait mukayese fotoğraflarının çekilerek gönderildiği kaydedildi.

\"KUVVETLE MUHTEMEL AYNI KİŞİ OLDUKLARI\"

Raporda, \"Sanık polis F.D. ile süzgeç uygulanan karelerde yer alan 2. ZET polisi (kolu sargılı) kişinin mukayesesinde söz konusu şahısların kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu kanaatine varılmıştır\" denildi. Raporda, \"kuvvetle muhtemel aynı\" ifadesinin \"karşılaştırılan parametrelerin yüzde 75\'in üzerinde benzer olması ve uzman kararının iki örneğin aynı kişiye ait olduğu yönünde belirlenmesi\" olarak tanımlandı. Raporda, \"2. ZET polisinin ZET silahını ateşlediği (saat 13.47) bu ateşlemeden sonra karşı kaldırımda Gaziler Sokağı olarak belirlenen sokağın başında muhtemel yere düşen bir şahsa ait karenin belirdiği tespit edilmiştir. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarında maktulün söz konusu Gaziler Sokağı girişinde yaralandığı belirtilmiş olup maktulün 2. ZET polisi olarak tanımlanan (kolu sargılı) polis tarafından vurulduğu kanaatine varıldığı\" ifadelerine de yer verildi.

\"VURULMA ANININ TESPİTİ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL\"

Öte yandan raporda yüz karşılaştırması dışında \"ZET tüfeği kullanan kolluk görevlilerinin, olay yerindeki şahısların ve maktulün bulunduğu yerlerin, maktulün vurulduğu an ve yer itibariyle belirlenmesine\" ilişkin incelemede, \"Gaziler Sokağı\'nın başında muhtemel yere düşen bir şahıs görülmekte olup, olay yerinin kameraya olan mesafesinin uzak olmasından dolayı bu şahsın maktul olduğu belirtilen Berkin Elvan\'ın vurulma anı olup olmadığının tespitinin teknik olarak mümkün değildir\" denildi.

Ayrıca fişeklerin yerden sekip sekmediğine ilişkin vurulma anı olarak tespit edilen karelerde, fişeklerin yere sekmediği, yere düşen şahısla eşzamanlı olarak fişeğin hareket ettiği anlatıldı.



