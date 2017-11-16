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BERKİN ELVAN DAVASI: DURUŞMA SONRASI ELVAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 3

16 Kasım 2017 17:25

 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan davasının 3. duruşmasının ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Elvan ailesi açıklama yaptı. 

\"BİZİM İSTEDİĞİMİZ HUKUK VE ADALET\"
Baba Sami Elvan, \"Biz Elvan ailesi ve bütün \'Gezi\' aileleri beraberiz. Bizim yaptığımız mücadele bütün toplumumuz için. Bugün ne sağına ne soluna hiç birisine bakmadan herkesin hakkının savunuculuğunu yaparak sizler için önderlik yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Bu çocuklar boşuna bedenlerini vermediler. Bu çocuklar hepinizin çocukları. Bu çocuklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Eğer ki sizler, toplum, kamuoyu bu çocuklara sahip çıkarsa bu çocukların katilleri yargılanacak ve cezalandırılacak. Sadece bizim istediğimiz hukuk ve adalet. Bizim çocuğumuzu terörize ederek, bugün avukatlarımızı herkesi susturmaya çalışıyorlar. Biz bunlarla yılmayacağız. Biz bunlardan korkmuyoruz. Korkmayacağız. O zanlı burada yargılanmalı. Burada bizim karşımıza çıkıp bizim karşımızda haklı olduğunu ispat etmeli. Eğer haklıysa maskeyle, gözlükle, takma bıyıkla karımıza çıkmamalı. Gelsin burada insanca kendini savunsun. Biz insan yemiyoruz\" dedi. 

\"BUNLAR UTANÇLARIYLA YÜZLEŞMİYORLAR\"
Avukat Can Atalay da \"Adalet istiyoruz. 13 Aralık\'ta da buradayız. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan ise \"Bu siyasetin utancı. Bunlar utançlarıyla yüzleşmiyorlar. Yüzleşecekler bunlar\" dedi.

 
Görüntü dökümü:
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-Sami Elvan\'ın açıklaması
-Can Atalay\'ın konuşması
-Gülsüm Elvan\'ın açıklaması
-Adliye önünde toplanan kalabalık
-Grubun dağılması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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