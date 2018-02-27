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Berkin Elvan Davası 10 Mayıs'a ertelendi...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava, 10 Mayıs'a e

27 Şubat 2018 21:31

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin dava, 10 Mayıs\'a ertelendi. 
Mahkeme heyeti ara kararında, tanık polislerin dinlenmesi için talimat yazılmasına karar verdi. Jandarma Kriminal Bürosu\'na rapor aldırılması için yazılan müzekkerenin beklenmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talep için daha önceden karar verildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Mayıs\'a bıraktı. 

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