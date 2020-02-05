Mahkeme, duruşmayı Berkin Elvan'ın ölüm tarihine erteledi; itirazlar üzerine tarih değiştirildi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 16. duruşması İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, İçişleri Bakanlığı'nın dosyaya müdahale ettiğini söyleyen avukat Can Atalay, Bilirkişi raporunda Berkin Elvan'ın tali kusurlu gösterilmesine tepki gösterdi. Mahkeme, duruşmayı Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümümü olan 11 Mart'a erteledi. İtirazlar üzerine tarih değiştirildi.

24 Ocak'ta dava dosyasına giren Jandarma Bilirkişi raporunda Berkin Elvan'ın ‘yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediği için’ tali kusurlu olduğunu öne sürdü. Raporda sanık Fatih Dalgalı’nın olayın meydana gelmesinde hangi irade ile hareket ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve beyanının olmadığı aktarıldı. Ancak ortaya çıkan sonuç itibariyle asli kusurlu olduğu kaydedildi.

15. duruşmadan önce dosyaya giren sanık Fatih Dalgalı'nın kusurunun belirlenmesi için hazırlanan bilirkişi raporunda da Zet silahını ateşleyen sanık polisin, biber gazı kullanmada “bilinçli olduğu” sonucuna varıldı.

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Duruşmayı izlemek için milletvekilleri Zeynel Özen, Dilşat Canbaz, Turgut Öker, Cumartesi Anneleri, Gezi Parkı protestolarında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Kokmaz ile Ethem Sarısülük'un annesi Safiye Sarısülük, Barış Akademisyenleri, Halkevleri, CHP yöneticileri, çok sayıda STK adliyeye geldi. Duruşma salonun küçük olması sebebiyle bazı izleyiciler dışarıda kaldı.

Mahkeme Başkanı: Beğenmeyen üst mahkemeye başvurabilir

Mahkeme Başkanı, dosyanın yüzde 8090 oranında bittiğinin ve bir önce davayı bitirmek istediklerini belirterek, "Biz dosyaya bütün belgeleri delilleri almaya çalıştık. Bizim vereceğimiz karar nihai bir karar değil, beğenmeyen üst mahkemeye başvurabilir" ifadelerini kullandı.

Avukat Çiğdem Akbulut, son gelen bilirkişi raporunun dikkate alınmasını talep ederek, "İlk gelen raporda bölgede çatışma yaşanmadığı belirtiliyordu, polisin sektirmesi gerekirken sanık Fatih Dalgalı kafasını hafif eğerek hedef aldı. Bütün bunlar varken son rapor neredeyse Berkin'i asli kusurlu göstermeye çalıştı" dedi.

"İçişleri Bakanlığı'nın müdahalesiyle delil karartıldı"

Avukat Can Atalay, dosyanın aslında tamamlandığını ve bu sebeple dosyaya yeni rapor alınmaması gerektiğini söylediklerini vurgulayarak “İçişleri Bakanlığı müdahale ediyor. Son gelen raporun bir önemi yok ancak dosyadaki delilleri karartmaya çalışıyor. Savcı esas hakkındaki mütalaasından önce bizim esas hakkındaki beyanlarımızı dinlesin. Esas hakkındaki savunmamızdan önce de ek süre talep ediyoruz” dedi. Atalay sözlerine şu şekilde devam etti:

"Siz keşiften ayrıldıktan sonra polisle jandarma arasında ciddi bir gerilim oluştu. Polis etrafımızı çembere aldı. Jandarmanın polise "olur mu öyle bir şey" dediğini duyduk. Bu tartışmadan sonra jandarma hızlıca keşif yerinden ayrıldı. Dosyadaki görüntülerde çok açık. Gösterilerin barışcıl olmadığı nereden biliniyor. Bununla ilgili bir dava var mı? Bilirkişiler hangi hadle barışçıl gösteri olmadığını söylüyor? Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Olayda bizce kast vardır. Berkin yaralandıktan sonra ona müdahale etmek isteyen insanlar gaza boğulmuştur. Soruyoruz Fatih Dalgalı Berkin'i vurduktan sonra kaç tane daha gaz fişeği atmıştır? Sanık polis Fatih Dalgalı ateş ederken sonuçlarını öngörmekte ve buna göre ateş etmektedir. O anda bir gösteri yok. O gösterinin barışçıl olup olmadığına ilişkin bir dava yok. Buna rağmen bu bilirkişiler utanmazca bir çocuğu tali kusurlu saymıştır. Okmeydanında yaşıyor olması, Diyarbakır'da yaşıyor olması Ramallah'ta yaşıyor olması Hatay'da yaşıyor olması o çocuğun suçu değildir. Ancak bu rapora o çocuğun Okmeydaninda yaşadığı için suçlu göstermeye çalışması onların ayıbıdır. Bu rezilliği düzeltin!"

Mahkeme, duruşmayı Berkin Elvan'ın ölüm tarihi olan 11 Mart'a erteledi. Avukatlar ve Elvan ailesinin itirazlarının ardından tarih 18 Mart olarak değiştirildi.

Duruşma çıkısı konuşan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan şunları söyledi:

"Şu anda raporda olduğu gibi çocuğumu suçluyorlar. 14 yaşındaki bir çocuk kendini koruyabilir mi? Biz anneler hep buradayız. Ethem’inkine nasıl ceza vermediklerini çok iyi biliyoruz. Ali İsmail’inkini şu anda mağdur diye karşımıza çıkardılar. Yarın öbür gün bu katilleri de karşımız aynı şekilde çıkartacaklar. Ama biz yine burada üstüne basa basa söylüyoruz; bunlar mağdur değiller. Biz anneler olarak bunların mağduriyetlerini gidermeye hazırız ama bize çocuklarımız versinler. Bize çocuklarımızı getirsinler"

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