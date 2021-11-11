Berkeley profesöründen Boğaziçili öğrencilerin "derhal" serbest bırakılması için çağrı

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ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından University of California Berkeley'de profesörlük yapan Edward Frenkel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin şikâyetiyle tutuklanan öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen'in "derhal serbest bırakılmaları" ve eğitimlerine dönmeleri için çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla öğrencilerin durumuna dikkat çeken Frenkel, haberleri "rahatsız edici" diye nitelerken, Cumhuriyet gazetesine yaptıkları açıklamada öğrencilerin kendilerine "ilaç ve ders kitapları verilmediğini" söylediğini aktardı.

"Boğaziçi Üniversitesi 1863 yılında kuruldu ve Türkiye'de yüksek eğitimin cevherlerinden biri. Ve Türkiye bugün dünyada kritik bir rol oynuyor" diyen Frenkel, "Ancak elit akademik kurumlarda bile ifade özgürlüğünün olmadığı bir yer nasıl parlak bir toplum ve ekonomiye sahip olabilir?" diye sordu.

Boğaziçi'ndeki protestoların kendisine şu an çalıştığı kurumda, UC Berkeley'de 1960'larda meydana gelen ifade özgürlüğü talebiyle yapılan protestoları hatırlattığını söyleyen Frenkel, o zamanlarda da öğrencilerin gözaltına alındığını belirtti.

Berkeley İfade Özgürlüğü Hareketi'nin anahtar figürlerinden Mario Salvini'nin fotoğrafını paylaşan Frenkel, "O da gözaltına alınmıştı. Ancak özgürlüğün ateşi yanmaya devam ediyor" yazdı.

Yazdığı 'flood'da kendi tecrübesinden de söz eden Frenkel, "Boğaziçi'ni 2015'te ziyaret ettim. Kampüsteki Kennedy Lodge'ta kaldım ve tüm öğrencilere açık bir ders verdim. Verdiğim en unutulmaz derslerden biriydi. Öğrencilerin verdiği yanıtlar beni duygulandırmıştı. Bugün matematik hakkında değil de hapishanede tutulan iki öğrenci hakkında konuşmak canımı yakıyor" ifadelerini kullandı.