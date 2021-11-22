Berke Özer: Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçını izlediğimde o kaleyi koruyordum aslında

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından konuşan Berke Özer "Rüyada gibiyim" dedi. Özer, "21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken ben de kalede oluyordum aslında. Takım arkadaşlarıma, hocamıza, başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ligde 4 maç sonra kazandı. Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler puanını 23 yaptı.

Maçın ardından Berke Özer beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Genç file bekçisi, "Çok mutluyuz hepimiz. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Günde 2 serum oldum. 24 saatin 18-19 saati uykuyla geçti. Her şartta olsaydı çıkardım. 21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken ben de kalede oluyordum aslında. Takım arkadaşlarıma, hocamıza, başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğer bir maçta Fenerbahçe kalecisiyseniz bekleyeceğiniz tek şey galibiyet. Aklımda galibiyetten başka bir şey yoktu. Rüyada gibiyim" diye konuştu.

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası formayı kapan genç kaleci Berke Özer, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı.

Başarılı kurtarışlara imza atarak Galatasaray forvetlerine geçit vermeyen genç eldiven mücadele sonrası mutluluk gözyaşları döktü.