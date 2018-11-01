Berkay'dan Arda Turan olayı sonrası maskeli önlem

Bir kulüpte futbolcu Arda Turan’la ettiği kavgada burnu kırılan Berkay, haftalar sonra halı sahaya çıktı. Berkay'ın yüzündeki maskeli önlem dikkat çekti.

Arda Turan'la yaşadıkları olay sonrası mahkemelik olan Berkay, önceki akşam ise Levent’teki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı.

Burnunu korumak için özel bir maske kullanan 36 yaşındaki şarkıcı, maç için doktorundan izin aldığını söyledi.

Berkay, “Doktorumla konuştum. Oynamama engel bir durum yok. Maç için özel bir maske yaptırdım" dedi.

Berkay, maç esnasında arkadaşlarını espirili bir dille, “Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın!” diyerek, uyardı.

Berkay’ın gözaltındaki morluklarının tam olarak geçmediği de görüldü.