Berkay: Caner her şeyi biliyor neden susuyor

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ile çıkan fotoğrafları sonrası sessiz kalan popçu Berkay, sessizliğini bozdu, "Akmerkez fotoğrafları yeni değil. Ondan önce çekilen fotoğrafları da 28 Ocak 2013 tarihinden beri Caner de biliyor" dedi.

'O fotoğraflar için mafyayla bile bağlantı kurduk'

Güneş Gazetesine konuşan Berkay, "İnsan içine çıkamıyorum. Bir ara buralardan gitmeyi bile istedim. Bu olayda herkes beni suçluyor. Akmerkez fotoğrafları yeni değil. Ondan önce çekilen fotoğrafları da 28 Ocak 2013 tarihinden beri Caner de biliyor. Aradan 11 ay geçti. O fotoğrafları almak için kimleri devreye sokmadık ki. Mafya ile bile bağlantı kurduk. Ama Caner, 'Beni o insanlarla karşı karşıya getirme' diyerek, görüşmelere gelmedi. Sonuç, 20 bin Euro cebimden verip o Londra fotoğraflarını kendim aldım. Caner bütün bunları bilmesine rağmen susuyor. Peki neden susuyor" ifadelerini kullanırken, "yuvalarının dağılmasını istemem. Bu yükün altında kalmak istemem. Çünkü yaşananlar gerçekte aşk değil" dedi.