Berkay Akbaş mezarı başında anıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- İSTANBUL\'da geçen yıl 10 Aralık\'ta Vodafone Arena Stadı yakınında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan lig maçının ardından Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla meydana gelen iki patlamada üniversite öğrencisi Sinoplu Berkay Akbaş, bugün mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Sinop\'un Çukurbağı Mezarlığı’nda mezarı başında anılan Berkay Akbaş\'ın ailesini yakınları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ndeki arkadaşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

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