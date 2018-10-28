Berkay 20 yıllık dostluğunu bitirdi

Emirgan'daki bir eğlence mekanında eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddia ettiği Arda Turan'la kavga eden ve günlerce gündemden düşmeyen Berkay Şahin, Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından sildi.

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yapmış, şarkıcı Murat Dalkılıç da Arda Turan'ı hastanede ziyarete gitmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Berkay, mahkemelik olduğu Arda Turan'la 20 yıllık dostu Murat Dalkılıç'ın görüşmesine içerlenerek Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Murat Dalkılıç ise Berkay'ı takip etmeye devam ediyor.