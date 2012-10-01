Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Berkant 74 yaşında hayatını kaybetti.

40 yıldan fazla süredir unutulmayan ve hiç eskimeyen "Samanyolu" şarkısını dünya müziğine armağan eden Türk Müziği"nin efsane ismi Berkant hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastasının tedavi gördüğünü belirten Berkant'ın doktoru Deniz Şener, şöyle konuştu:

"Hepimizin başı sağ olsun. Çok sevdiğimiz bir sanatçıydı. Özellikle bizim neslimiz onu hep hatırlayacak. Berkant'ta tedavisi mümkün olmayan bir akciğer tümörü vardı. Vefatının nedeni de buydu. Kendisi kalp ve böbrek hastasıydı. Bunlarla başa çıkıyor ve hayatını sürdürüyordu. Birkaç ay içinde hızla kötüleşen akciğer tümörü nedeniyle hastanemize yatırıldı. Bilinci hiç kaybolmadı. Sevenleriyle, eşiyle vedalaştı ve bu sabah yaşamını yitirdi."

'Sesi bu kadar güzel olmasaydı söz yazamazdım'



Akciğer kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Berkant'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.



74 yaşındaki şarkıcı Berkant Akgürgen'in vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Berkant'ın yakın çalışma arkadaşlarından Sezen Cumhur Önal, müzik kariyerindeki yerini "Sesi bu kadar güzel olmasaydı söz yazarı olmazdım" sözleriyle dile getirdi.

Berkant'la aynı dönemde Türk pop müziği listelerini alt üst eden Tülay Özer ise bir dönemin kapandığını vurguladı.

İşte arkadaşlarının Berkant'ın ardından dile getirdikleri:

Sezen Cumhur Önal: "Türkiye'de popüler müziğin tarihsel gelişimi içinde ilk yazdığım şarkılara sesini vermiş gönlünü koymuş şarkıcılardan yorumculardan biriydi. Çok üzgünüm. Çok önemli bir isimdi. Türk dilini Batı müziğini vurgulamaya başladığımız zaman ki asil Türkçemiz soylu Türkçemiz Batı müziğine aykırıdır. O kadar güzel şarkılar söyledi ki ben ona 'Senin sesin bu kadar güzel olmasaydı ben bir şarkı sözü yazarı olmazdım' demişimdir. Çok özel bir insandı en büyük başarısını da Samanyolu adlı parçada elde etti. Her şarkısında bir başka güzelliği ve özelliği vardı. Yıllardan sonda herhalde onu bundan böyle şarkılarla anacağız. Bütün müzik severlerin başı sağolsun mekanı cennet olsun."

Tülay Özer: "Gittikten sonra ne söyleseniz boş. İnsanlar yaşarken kıymetini bilmek lazım. Berkant benim çok yakın çok sevdiğim dostumdu sevgili eşi Endin’de öyle. O kadar sıkıntılar çekti ki belkid e bu sıkıntılar nedeniyle hastalığı yerleşip ölümüne neden oldu. Ne olur bütün yetkililerden rica ediyorum biz bir döneme imza atan sanatçılar hakikatten telif haklarının geç işlemesi nedeniyle filan bütün bu gibi sebeplerle çok ciddi sıkıntılar içinde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Elbette hastalık yerleşmişti ama insanın moraliyle çok alakalı bir şey bu. Belki de daha iyi şartlar olsaydı Berkantcım yaşayabilirdi. Bakalım acaba hangimizde sıra.

Çok seveni var. Hepimiz misafiriz. İnsanları öldükten sonra som altından mezarlara gömseniz neye yarar. İnsanlar sağken hayattayken kıymetini bilmeli o güzel sözleri etmeli. Çünkü misafiriz yapılan her şey onların iyiliği için olur. Mutlaka bir şeyler yapılmıştır ama yeterli olmadı yapılacak bir şey kalmadı."

Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenin ardından ünlü şarkıcı için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Berkant, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Berkant kimdir?

Ortaöğrenim yıllarında mızıka ile edindiği müzik tutkusunu, piyano çalmaya başlayarak sürdüren Berkant, 1956 yılında yatılı olarak okuduğu Denizli Lisesi' nden mezun oldu. İlk kez 1957 yılında Ankara'da bir düğün salonunda "Üstün Poyrazoğlu Orkestrası" ile sahneye çıktı. Aynı yıl kurduğu "Jüpiter Kenteti" adlı müzik topluluğu ile gece kulüplerinde çalıştı. Bu süreçte tanınmasının ardından TRT Ankara Radyosu'nda program yapmaya başladı. Askerlik sürecinde bando takımında yer almasının ardından İstanbul'a giderek saksafon öğrendi. 1964'te Ankara'da Yurdaer Doğulu ile orkestra kurarak çalışmalarını sürdürdü. 1965 yılında Vasfi Uçaroğlu Orkestrası'na solist olarak katılan Berkant, ilk plağını aynı yıl çıkardı. Sezen Cumhur Önal, Metin Bükey ve Teoman Alpay ile de çalışan sanatçı, 1967 yılında çıkardığı Samanyolu adlı şarkısıyla çok kısa sürede zirveye tırmandı. 1967'de sinema alanında da yer alan Berkant, 1971 yılına kadar çeşitli filmlerde rol aldı. Beste ve şarkı sözü uyarlaması, yazarlığı yaptı.

Berkant'ın seslendirdiği, sözlerini Teoman Alpay'ın yazdığı ve bestesi Metin Bükey'e ait olan Samanyolu adlı şarkı, 1969 yılında Hollandalı pop şarkıcısı David Alexander Winter tarafından Oh Lady Mary adıyla seslendirilince batıda da tanınan bir parça haline geldi. Fakat parçayı tüm dünyada tanıtan şarkıcı Patricia Carli oldu. Şarkının plağı 1968 yılında 100.000'in üzerinde satarak Türkiye'de platin plak alan ilk plak oldu.