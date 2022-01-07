Berk Çiller'in Kilyos'taki imar planı İBB'nin açtığı dava sonucu iptal edildi

Eski başbakan Tansu Çiller’in oğlu Berk Çiller’in yönetiminde olduğu şirketin Kilyos’taki 30 bin m2’lik arazisinin imar yapılaşma iznini normalin 4 katına çıkaran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edildi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller, 3 yıl önce güneş enerjisi sektörüne giriş yapmıştı. 2017 yılında ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile kurdukları Suoz Enerji Grup şirketi ile güneş enerjisi yatırımlarına yönelen Çiller, o dönemin döviz kuruyla 400 milyon dolarlık yatırım planı hedefini kamuoyuna açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylamıştı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Berk Çiller'in şirketi için verdiği izin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayla mahkemeden döndü. Planlar iptal edildi. Berk Çiller'in yönetiminde olduğu şirkete ait arazinin imarı, geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilmişti.

İmar planıyla Sarıyer Kilyos'taki yaklaşık 30 bin metrekarelik araziye mevcudun ‘4 katı’ yapılaşma ve Turizm Tesisi yapma hakkı verilmişti.

Ancak planlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından açılan dava sonucu iptal edildi. Kararı, Daire Başkanı Gürkan Akgün kişisel Twitter hesabında duyurdu.

Tamamı SİT alanı

Tamamı 3. derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan parsel daha önce 'düşük yoğunluklu konut, park, yol' alanı olarak belirlenmişti. Konut için ayrılan 22 bin 931 metrekarelik alanda 4 bin 586 metrekarelik inşaat yapılmasına olanak sağlanmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliği ile 'turizm potansiyeli' ve ülkenin turizm sektörüne sağlayacağı 'faydalar' göz önüne alınarak, 'konut' fonksiyonu için ayrılan arazi ‘turizm tesisleri alanı'na alınmıştı.