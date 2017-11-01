Berivan'ın son sözü 'Sık' oldu

Ceyhun ÖZER- Çağlar ÖZTÜRK/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan İlçesinde, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulunan 21 yaşındaki Berivan Minaz\'ın katil zanlısı olarak 32 yaşındaki Tarık Onan ile cinayet öncesi yaptığı son konuşma, ortaya çıktı. Ses kaydında \'Sıkayım mı şimdi sana, ağzına sıkayım mı?\' diyen Onan\'a karşılık Minaz\'ın son olarak \'Sık\' dediği duyulurken, ardından silah sesi geliyor.

Olay, geçen cumartesi günü, Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak\'ta meydana geldi. Berivan Minaz\'ın sokak ortasında başından vurularak, öldürülmüş halde bulunması üzerine cinayeti aydınlatmak için 10 kişilik özel ekip kuruldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, Minaz\'ın en son bir barda birlikte eğlendiği belirlenen 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık Onan gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, polis ekipleri, Minaz\'ın yanında bulduğu telefonu da incelemeye aldı. Telefondaki ses kayıtlarından birinde, \'Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı?\' denildikten sonra tek el silah sesi duyulduğu ve bir daha ses çıkmadığı belirlendi. Soruşturmayı bu yönde genişleten ekipler, ses kaydının tamamını çözdü. Bir cinayet olayına 2009 yılında karıştığı için Osmaniye Açık Cezaevi\'nde yatan ve 31 Ekim\'e kadar cezaevinden izinli olarak çıkan Onan, cinayette silahı ateşleyen kişi olduğu, diğer kişiler de cinayetle ilişkili olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onan, tutuklanırken, diğer 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Berivan Minaz\'ın telefonundan çıkan ses kaydında, Tarık Onan\'la yaptığı konuşma şöyle:

Tarık Onan: Ne yapıyorsun sen sesimin kaydını mı alıyorsun?

Berivan Minaz: Yok valla mesaj gelmiş ona baktım. Ben gidiyorum.

Tarık Onan: Sana bir şey söyleyeyim mi sen hayırlı kardeşsin.

Berivan Minaz: Yürüyerek mi geldin cidden?

Tarık Onan: Valla yürüyerek geldim.

Berivan Minaz: Araba nerede?

Tarık Onan: Araba evde.

Berivan Minaz: Sen git ben gidiyorum.

Tarık Onan: Bak hele gel hele gel.

Berivan Minaz: Ben dondum, sen donmuyon mu?

Tarık Onan: Hayır ben üşümedim.

Berivan Minaz: Saçmalama ben üşüdüm.

Tarık Onan: Sen silahı kafama dayadı diye..

Berivan Minaz: Ağabey söz konuşacağız geldiğimde söz konuşacağız.

Tarık Onan: Sıkayım mi şimdi sana, ağzına sıkayım mi?

Berivan Minaz: Sık!

Tarık Onan: Aç tam ağzına sıkayım, sıkarım bak valla sıkarım aç lan ağzını

Silah sesi.



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