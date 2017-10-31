'Berivan cinayeti' ses kaydında

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde sokak ortasında başından vurularak öldürülen 21 yaşındaki Berivan Minaz\'ın katil zanlısı 32 yaşındaki Tarık Onan tutuklanırken, cinayet anının ses kaydı ortaya çıktı. Genç kadının yanında bulunan telefondaki ses kayıtlarından birinde, \'Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı?\' denildikten sonra tek el silah sesi geldiği ve bir daha ses çıkmadığını belirlendi. Şüpheli Onan\'ın 2009\'da karıştığı bir cinayet nedeniyle hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktığı, bu sırada da Berivan\'ı öldürdüğü belirlendi.

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz\'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin yanında bir de telefon bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Berivan Minaz\'ın en son bir barda birlikte eğlendiği belirlenen 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve Tarık Onan gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, polis, Berivan Minaz\'ın yanında bulduğu telefonu da incelemeye aldı. Telefondaki ses kayıtlarından birinde, \'Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı?\' denildikten sonra tek el silah sesi geldiği ve bir daha ses çıkmadığını belirlendi.

PROGRAM KAYDETTİ

Cinayet öncesi, Berivan Minaz\'ın, iddiaya göre Tarık Onan\'ın yanındayken telefonunun çaldığı ve açınca da yüklü bir programla telefonun otomatik olarak ses kaydı yaptığı belirlendi. Kimliği belirlenmeye çalışılan karşı taraf telefonu kapattığı halde, genç kadın kapatmayınca kaydın devam ettiği, bu sırada da Tarık Onan\'ın araçtan indirdiği Berivan\'ın ağzına tabancayı sokarak ateş edip, öldürdüğü iddia edildi. Şüphelinin cinayeti işledikten sonra kanlı kıyafetlerini değiştirmek için eve gittiği daha sonra da Berivan Minaz\'ın cesedinin götürüldüğü hastane morgu önünde arkadaşlarının yanında ağladığı belirlendi. Şüphelinin, 2009 yılında bir cinayet olayına karıştığı için Osmaniye Açık Cezaevi\'nde yattığı 31 Ekim\'e kadar izinli olarak çıktığı da ortaya çıktı.

Gözaltına sorguları tamamlanan Tarık Onan, Murat T., Muhammet Ö. ve Tahsin S. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Onan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



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