Beritan Canözer'in duruşmasını izleyen Can Dündar: Son tutuklu gazeteci bırakılana dek davaların takipçisiyiz

Heyecanlı olduğu gerekçesiyle 16 Aralık 2015’te gözaltına alınıp, daha sonra “terör örgütü üyeliği”nden tutuklanan JINHA muhabiri Beritan Canözer’in davası bugün 10.20’de Diyarbakır Adliyesi’nde görüldü. Bölgede canları ve özgürlükleri pahasına görev yapan gazetecilerle dayanışmak amacıyla başlatılan Haber Nöbeti kapsamında, aralarında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın da olduğu bir grup gazeteci Beritan Canözer’e destek amacıyla duruşmayı izledi. Dündar, duruşma sonrasında "Son tutuklu gazeteci bırakılana dek davaların takipçisiyiz" dedi.

Beritan Canözer, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağını protesto yürüyüşünü takip ettiği sırada, “heyecanlı hareketleri” gerekçe gösterilerek “makul şüphe”yle gözaltına alınmıştı. Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Canözer’in iddianamesinde delil olarak, çantasından çıkan bir adet krem, bir adet mavi renkli not defteri, haber notları, basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gösterildi.

“Gerçeğe ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” diyerek yola çıkan Haber Nöbeti’nin 8 haftalık bölümü 27 Mart’ta biterken, koordinasyon ekibi, meslektaşlarına Beritan Canözer davasını izlemek üzere için Diyarbakır’a gelme çağrısı yapmıştı. Bu çağrı kapsamında Diyarbakır’a gelen gazeteciler arasında Can Dündar da yer aldı.

Dün Diyarbakır’da yapılan Haber Nöbeti değerlendirme toplantısına da katılan Dündar “Biz de benzer bir nöbet dayanışmasını yaşadık Silivri’de. O nöbet dayanışması çok kıymetli bir şey, içerdekiler için hem direnç veren bir şey hem de dünyaya açılan bir kapı oluyor. O açıdan sizinkini de çok kıymetli buluyorum, onun için biz de desteğe geldik.” dedi. Dündar, nöbetin devam etmesi ve sadece gazetecilerle sınırlı kalmaması gerektiğini söylerken “Artık hepimizin nöbette olacağı bir çağ başlıyor. Bunu sıklaştırıp yaygınlaştırmak lazım.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan Diyarbakır’a Beritan Canözer’in davasına katılmak üzere gelen gazeteciler arasında, daha önce haber nöbetine katılmış olan Ayşe Yıldırım, Celal Başlangıç, Ceyda Karan, Nevin Sungur, Said Sefa ayrıca gazeteciler Esra Yalazan, İshak Karakaş, Nazım Alpman ve Mıgırdiç Margosyan yer alıyor. Disk Basın-İş ve TGS yöneticileri de davayı izleyenler arasında olacak.

Can Dündar, Canözer'in tahliye olduğu duruşmadan sonra Twitter'dan, "Diyarbakır'da Beritan Canözer'in duruşmasındayız. Son tutuklu gazeteci de bırakılana dek davalarının takipçisiyiz" dedi.