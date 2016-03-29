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'Heyecanlı' olduğu için tutuklanan JİNHA muhabiri Beritan Canözer tahliye edildi

Diyarbakır'da görülen ilk duruşmayı Can Dündar ve birçok gazeteci takip etti

29 Mart 2016 14:31

Diyarbakır'da haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan ve 'heyecanlı' olduğu gerekçesiyle tutuklanan JİNHA muhabiri Beritan Canözer, bugün Diyarbakır'da görülen ilk duruşmasında tahliye edildi. 


Diyarbakır'da 16 Aralık 2015'de haber takibi yaparken 'heyecanlı' olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan JINHA muhabiri Beritan Canözer'in yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Haber Nöbeti'ni koordine eden gazeteciler, TGS ve Özgür Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin takip ettiği ilk duruşmada JINHA muhabiri Canözer, tahliye edildi. 

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