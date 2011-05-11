-BERHAN ŞİMŞEK: TAYYİP'İ ANLATAN FİLM ÇEKECEĞİM BURSA (A.A) - 11.05.2011 - Eski CHP İstanbul İl Başkanı, sinema sanatçısı Berhan Şimşek, son 10 yılda sanat alanında toplumun dertlerini anlatmak yerine iktidarı öven şeyler yapıldığını öne sürerek, ''Ben Tayyip'i anlatan bir film çekeceğim, onu oynayacağım'' dedi. Nilüfer Belediyesi ve Bursa Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği ''Aydınlarla Yüz Yüze Söyleşisi''nin bu haftaki konuğu, Berhan Şimşek ve son dönemde ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' adlı televizyon dizisindeki ''Balıkçı'' rolü ile dikkati çeken şair, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Alkaya oldu. Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu salonunda düzenlenen söyleşide, ''Sanat, sanatçı ve günümüzde sanata verilen önem'' ele alındı. Çizginin milleti ve inancı olmadığı gibi sözün de olmadığını belirten ve ''Sanat çizgidir'' diyen Şimşek, şöyle devam etti: ''Dünyanın varoluşunda bu iş mağarada başladı. Toplumu yönetenler, topluma ekonomik, sosyal olarak yön verenler sanatın, sanatın hiçbir zaman yaratıcılığını kabul edemediler. Anadolu'da da biz sanatlar kültürler katmanları üzerinde oturuyoruz. Yıllarca dogmaların etkisi ve baskısı altında gelişmeye çalışan sanat bir yerlerde kendini göstermiştir resmin, heykelin bir zamanlar günah sayılıp yasak olduğu bu topraklarda... Sanatın kilimlere yansıyıp varoluşunu sürdürdüğünü görüyoruz.'' Bir izleyicinin, ''Türkiye'de sanata değer veriliyor mu sizce? Son zamanlarda çekilen filmler nasıl'' sorusuna Şimşek, ''Son on yılda toplumu anlatan, toplumun içerisinde bulunan sıkıntıları, dertleri konu alan yapımlar yerine iktidarı övmekten başka bir yapmayan bir sanat görüyoruz'' karşılığını verdi. Berhan Şişlek, ''Peki siz buna karşılık ne yapıyorsunuz'' sorusu üzerine ise ''Ben Tayyip'i anlatan bir film çekeceğim, onu oynayacağım'' dedi. Alkaya ise tarihten bugüne kadar sanatın gelişim süreçleri üzerine durarak sanata yönelik baskıları anlattı. Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem, konuklara plaket verdi.