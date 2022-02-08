Berhan Şimşek savunma yaptı: 14 kez ölüm tehdidi aldım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve sinema oyuncusu Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının açtığı davada savunma yaptı. Şimşek, programdan sonra aynı gece kendisine 14 kez ölüm tehdidinde bulunulduğunu belirterek, “Bunlar bot hesaplar da değil. Avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulundum. Aradan bir yıl geçmesine rağmen tek bir işlem yapılmadı” dedi. Şimşek aldığı ölüm tehditlerinden sonra yaptığı silah müracaatının da, milletvekilliği yapmış olmasına rağmen cevapsız bırakıldığını söyledi.

CHP 22'nci dönem Milletvekili Berhan Şimşek, 22 Ocak 2021 tarihinde HaberTürk’te yayınlanan Enine Boyuna isimli programa katılmış, ‘vali militan, kaymakam militan…’ şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şimşek hakkında, TCK 301 kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmaya avukatıyla birlikte katılan Şimşek, yaptığı savunmada söz konusu programa ‘militan devlet’ başlığının tartışılması için davet edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim eleştirdiğim iktidardır"

“Her şeyden önce benim eleştirdiğim iktidardır. İktidar yargıçları, mülki amirleri baskı altında tutuyor. Bunlara örnek verirken de bazı illerde valilerin Ak Parti il başkanlarını, belediye başkanlarını çağırdığını diğer parti başkanlarını ise yok saydığını söyledim. Bunun örneğini de şöyle verdim; ‘eğer yargıya, orduya, camiye siyaset girerse bu ülke gelecekte sıkıntılı günler yaşar’ dedim”

Savunmasında sarf ettiği sözleri genelleştirmediğinin altını çizen Şimşek, “Kendim de siyaset yapmış biriyim, çalışanların görevlerinde özgür olmalarını, siyasallaştırılmamalarını düşünüyorum” dedi. Şimşek ‘militan’ ifadesini ise partizan davranış anlamında kullandığını belirterek, kendisine yöneltilen suçlamadaki gibi ‘illegal davranış’ şeklinde kullanmadığını ifade etti.

Hükmün ertelenmesi talebini reddetti

Hakimin hükmün ertelenmesi talebini de reddeden Şimşek, “Bunun anlamı 5 yıl içerisinde konuşmayacaksındır. Ben 14 yaşından beri siyasetin içindeyim. Barışı, huzuru için mücadele vermişim. Yaşadıkça gördüğüm eksiklikleri dile getireceğim” dedi.

"Hakkımda 900 küsür tane suç duyurusu var"

İçişleri Bakanlığının davaya müşteki olamayacağını belirten Şimşek, “2018’de çıkan bir yasayla tüm mülki amirler Cumhurbaşkanlığına bağlandı. O yüzden bu konu İçişleri Bakanlığını bağlamaz. Ama Bakanlık matbu evrakla tüm kaymakamlık ve valilere yazı göndererek şikayetçi olmalarını istedi. Hakkımda 900 küsür tane suç duyurusu var.” dedi.

Duruşma, savcılığın mütalaasını hazırlaması için 21 Haziran’a ertelendi.