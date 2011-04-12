-BERHAN ŞİMŞEK BOMBALADI İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, milletvekili aday listesinde, ''CHP'ye emek veren, CHP için çalışan, canhıraş mücadele veren isimleri görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını'' söyledi. Şimşek, düzenlediği basın toplantısında, milletvekili aday listesine ilişkin değerlendirme yaptı. Siyasetin mazbatayla yapılmayacağını ifade eden Şimşek, 4 yıldır milletvekilliği yapmamasına rağmen ülkesinin, partisinin politikalarını anlatmaya devam ettiğini belirtti. ''Devrimin ve direnişin partisinin örgütü, bu seçimlerde görüyoruz ki listelerde yer almamıştır. Maalesef dilim varmıyor, ama bir toplama yapılmıştır'' diyen Şimşek, il örgütünden isimler yerine Doğu ve Güneydoğu'dan isimlerin İstanbul'dan aday gösterildiğini söyledi. Şimşek, ''Bunun yanısıra yıllarca partiye emek vermiş insanlar gözetilmedi. Belki de acı olan şudur; referandumda 'Yetmez ama evet' diyen arkadaşları listelerde görüyoruz. Bunları doğru bulmuyorum. Değişim ve devrim anlayışı içerisinde, yola çıktık. Devrimi anlaşılıyor ki listelerde bir tarafa bıraktık. Değişimci bir anlayışı ortaya koyduk. Yani Deniz Gezmiş'lerin idamlarına el kaldıran anlayıştaki arkadaşları, CHP listelerinde milletvekili adayı olarak görmeyi doğru bulmuyorum'' diye konuştu. Berhan Şimşek, il başkanlığından istifa sürecini anımsatarak, istifasını açıklamadan önce telefonla konuştuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine, ''2007'de sana çok büyük haksızlık yapıldı. Parlamentoyu taşıyan birkaç milletvekili arkadaşımızdan biriydin. Ama olmadı, haklısın yerel seçimlere 3 yıl var. Ankara'da beraber çalışırız'' dediğini söyledi. Görüşmelerinde Kılıçdaroğlu'na, ''Listeye Berhan Şimşek girer ama seçilemeyecek yerlerden girer. Biz onu listeye bile sokmayacağız'' şeklinde sözler duyduğunu aktardığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: ''Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Öyle şey olur mu? Sen ve ben dostuz, arkadaşız. Bırakalım il başkanlığını, genel başkanlığı...' dedi. Kılıçdaroğlu, dün olduğu gibi bugün de arkadaşımdır, genel başkanımdır o ayrı. Ben, 'Benim adım Kemal' diyen genel başkanıma inanmak mecburiyetindeydim. Bana, 'Senden rica ediyorum, basın toplantısında, Kemal Bey'in isteği üzerine milletvekili olarak görmek istediği için Ankara'da, istifa ediyorum de' dedi. O günkü basın açıklamasına bakarsanız, bu konuşmaları aynı gün dile getirdim.'' Berhan Şimşek, ''CHP'ye emek verenler, CHP için çalışanlar, canhıraş mücadele veren arkadaşlarımızı görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beni ve arkadaşlarımı listeye aldırmamak için uğraş verenler, benim CHP'liliğimi ve arkadaşlarımın CHP'liliğini elimizden alamazlar. Tarih, bugün benim ve arkadaşlarımın isminin üstünü çizenlerin bir gün isimlerinin altının çizileceğini gösterecektir. CHP ile yolumuzu sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.