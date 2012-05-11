Berhan Şimşek: CHP'yi Atatürk bile kurtaramaz

Eski CHP PM üyesi Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini topa tuttu. CHP'nin batma noktasına geldiğini söyleyen Şimşek, "Bizi Atatürk bile kurtaramaz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifa eden Şimşek, egedesonsoz.com'a yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun partiyi bitirme noktasına getirdiğini belirterek, genel başkanlığa aday olduğunun sinyalini verdi.

Şimşek'ten adaylık sinyali

CHP'li Şimşek, Temmuz'da yapılacak CHP kurultayında genel başkanlığa aday olacağının sinyallerini verdi. Şimşek, "Genel başkan adaylığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Neden olmasın? CHP'de işlerin iyi gitmediğini herkes görüyor. Yeni bir duygu, yeni bir anlayış, yeni bir kadro başından yenisi silinmiş CHP'yi ayağa kaldırmalıdır" dedi.

'Kemal Bey çekil kenara'

Kılıçdaroğlu'nun ekip kurmada son derece başarısız olduğunu kaydeden Şimşek, "Tercih ettiği isimlerle kısa sürede yol ayrımı yaşaması bunun en büyük kanıtı" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tuttuğu eli bıraktığını belirten Şimşek, "Parti tavada yağ gibi, güneşte kar gibi eriyor. Söylenecek tek bir söz var: Olmadı Kemal Bey! Bu şekli ile bu yönetim devam etmez. Ya yol ver, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. İttire ittire bu işler olmaz" diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu korkunç bir imparatorluk kurdu'

CHP'nin üst yönetimindeki krizlerin bir türlü bitmek bilmediğini belirten Şimşek, "Sayın Kılıçdaroğlu, keşke söylediği gibi korku imparatorluğunu yıkabilseydi. Ancak korku imparatorluğu yıkılıyor diye korkunç bir imparatorluk kurdu. Gürsel Tekin bile istifa ederken, benim o gün kullandığım 'Korkunç imparatorluk' deyimine atıfta bulunmuş. Ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı" dedi.

'Lider olunmaz, lider doğulur'

"Lider olunmaz, lider doğulur" diyen Şimşek, "Her liderin mutlaka bir hikayesi vardır. Marks'ın, Lenin'in, Atatürk'ün, Hitler'in, Demirel'in, Ecevit'in, Menderes'in ve Erbakan'ın bir hikayesi vardır. Mesut Yılmaz ve Çiller'in yoktur mesela. O yüzden de yelle gelip, selle gittiler. Kemal Bey, siyasi hikayesi olan bir insan değilmiş. Bir hikayesi olmadığını şimdilerde daha iyi fark ediyoruz. Kemal Bey ile bu işin yürümediğini ben değil istatistikler söylüyor. CHP örgütü bu gerçekle yüzleşmek zorundadır" diye konuştu.

'CHP'yi Atatürk bile kurtaramaz'

Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden bu yana 4 kez MYK ve İstanbul il başkanı değiştiğini ve beşincilerin de yolda olduğunu belirten Şimşek, "İstikrarsızlık diz boyu" dedi. CHP'nin dışarıdan yönetildiği yönünde kuşkuların olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "CHP'de yön kaybolmuştur. Çok iddialı söylüyorum. Ne acıdır ki bizi şu anda Atatürk bile kurtaramaz! Ortak aklı kullanıp, ortak hedefi oluşturursak Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkabiliriz. Bir ülke, iktidardan umudunu kaybedebilir ama muhalefetten umudunu kestiği anda bitmiş demektir."

'Devşirme milletvekiliyle yönetim olmaz'

Parti üyesi olmayan ve genel merkezin adresini bilmeyen 47 kişinin milletvekili yapıldığını kaydeden Şimşek, "Devşirme ve lejyoner milletvekilleri ile bu işin olmayacağı çok açık. 80'e yakın arkadaşımız daha çıkıp da milletin kürsüsünden konuşma yapmamış. Bu nasıl olur? Bunlara Gürsel Tekin de dâhil. Bu arkadaşlar bulunmaz Bursa kumaşı mı?" dedi.

Şimşek, Başbakan Erdoğan'ı Amerika'nın getirdiğini öne süren Kılıçdaroğlu'na TESEV üyeliğinden istifa etmesi çağrısında bulundu. Şimşek, şunları söyledi: "İddialarla bir yere varılmaz. Bu inanç bizi yıkar. Ecevit'i Amerika getirmedi. Halka inanmak ve halka güvenmek lazım. Gücünü halktan ve haktan almak lazım. Başka yerlere bel bağlamak doğru değil. Madem Tayyip'i Amerika getirdi, TESEV üyeliğinden istifa et, neden Soros'un kurumuna üyesin? O zaman, Soros'un kurumuna üye olduğunda Amerika karşıtlığın inandırıcı olmuyor."