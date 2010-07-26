Berhan Şimşek, Başbakan Erdoğan'a yüklendi

T24 - CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek TDH, DSHP, DP, EDP ve DSP’den CHP'ye katılan kişilere BJK Cola Turka Arena’da düzenlenen toplantıda Umut Oran'la birlikte rozet taktı. Toplantı salonunda referanduma hayır pankartları dikkat çekti. Berhan Şimşek partililere yaptığı konuşmasında Başbakan Erdoğan'a yüklendi.



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il örgütü trafından BJK Cola Turka Arena’da yapılan etkinlikle, TDH, DSHP, DP, EDP ve DSP’den CHP’ye katılanlara Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ve CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek tarafından CHP rozetleri takıldı. Anayasa değişikliğine "hayır" dövizleriyle donatılan salonda, "YÖK’ü kaldırmayan Anayasa’ya hayır", "Timsah gözyaşları döken Recep Paşa Anayasası’na hayır", "Memurlara grev hakkı verilecek mi? Hayır", "Daha özgürlükçü bir Anayasa için hayır", "Yalana, dolana, talana hayır" şeklinde açılan pankartlar dikkat çekti.







Buna hep birlikte hayır demeliyiz



CHP Parti Meclisi Üyesi Süheyl Batum Anayasa değişikliğine olan tepkisini dile getirerek, "Daha başbakan bile olmamış Recep Tayyip Erdoğan’ı Bush, Washington’da kırmızı halılarla karşıladı. Nasıl yaptık dedin. Yeni Türkiye’nin lideri bu, dedi. 2002’de başlayan 80’de başlayan süreç, en son aşamasına geldi. Artık Recep Tayyip Erdoğan diyor ki benim patronlarım yeni bir Anayasa istiyor. Buna hep birlikte ‘hayır' demezsek bir daha ‘hayır' deme imkanımız yok" diye konuştu.





"Recep Tayyip Erdoğan anayasası’nın, diktasını getiriyor"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran Anayasa değişikliğine ilişkin salonda bulunanlardan şu şekilde söz aldı: "Bu Anayasa işsizliği bitiriyor mu? Yolsuzlukların hesabını soruyor mu? Milletvekili dokunulmazlığını getiriyor mu?, Hakimlerimizi adelet bakanının memuru olmaktan çıkarıyor mu?, Terörü bitiriyor mu?, Çiftçiyi icralık olmaktan, esnafı kepenk kapatmaktan kurtarıyor mu?, İşçinin emeklinin sorununu çözüyor mu?, 12 Eylül darbecilerini yargılıyor mu?, YÖK’ü kaldırıyor mu?, Bu anayasa değişikliği 12 Eylül dikatasını kaldırıyor. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan Anayasası’nı, diktasını getiriyor. 12 Eylül Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ’Hayır’larla sandığa gömme günüdür"





'Recep Paşa'



CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek de yaptığı konuşmada Anayasa değişikliğine olan tepkisini dile getirdi. Şimşek, "Yine bir paşa bizi buluşturuyor. Recep Paşa buluşturuyor. İki tane Recep var. Ekonomik anlamda bakarsak Recep bey, genel başkanımızın ağzına iyi yakışıyor. 12 Eylül üzerine kat çıkmaya çalışan ömrünü uzatmaya çalışan da Recep paşa, Recep bey ekonomik işlere, Recep paşa da anayasa işlerine bakar. Recep beyin yaptığı konuşma kanalına geçtim, titriyordu. Recep beyin dizleri titretmeye başlamış. Temmuzun sıcağında bir pazar günü bu ülkeyi haramilerden kurtarmak için Atatürkçüler, devrimciler hep birlikte Akatlar Spor Salonu’ndayız. Recep bey dizleri titremesin, beyin nakli yapmasın da ne yapsın."





'Yiğit adamsan bir de deniz gezmiş deseydin'



Başbakan Erdoğan’ın Anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı konuşmayı da eleştiren Berhan Şimşek, şunları söyledi:



"Seçimlere bir buçuk ay var. Bir ’one minute’ çekeyim de oyları yükselteyim. Bu istismardır, kandırıkçıdır, sahici değildir, karton kahramandır. Derken bir hafta sonra salya sümük ağlıyor. Neye ağlıyorsun kime ağlıyorsun. Nevzat’ın yazdığı şiiri okuyor beni buralarda arama anne ağlama. Sen bu işlerden anlarmısın? Sen bu işlerden hiç anlamadın Recep bey. Yiğit adamsan bir de Deniz Gezmiş deseydin. Hüseyin İnan deseydin. Yusuf Aslan deseydin. Adından bile korkuyorsun. Denizlerin adından bile korkuyorsun. Bizler ipe gittik. Ağlamadık. Bizler için riyakarlar hiç ağlamasın hiç. Seni hatırlıyoruz ilk şöhret olduğun günden. Minareler süngü, kubbeler minfer, camiler kışla müminler asker dedin. Şöhret oldun, başbakan oldun. İlk iş olarak da müminlere ihanet etmek oldu. BOP eş başkanı oldun. Irak’ta 53 camii yerle yeksan oldu. 100 bin kadın taciz ve tecavüze uğradı. Okuduğun şiirin bile arkasında duramadın. Yolsuzluk Fırat nehri boyunca olmuş. Hortumları burdan kesti buraya bağladı. Recep paşa, Recep bey. Var mı içinizde sünnet takısı ile zengin olan biri? Olsa başbakan olurdu değil mi. Fakat ne bereketli sünnet öyle para ki o sünnet paraları ekildi, boy verdi. Çift duvarlı malikane oldu. Önünde helikopter pisti ile Recep bey oldu. Çocuk pırlantacı, armatör oldu. Çocuğun sünneti para sünneti." diye konuştu.





'Bu kahveyi sen iç Recep Tayyip Erdoğan'



Hükümetin yaptığı açılımlara da tepki gösteren Şimşek, "Roman açılımı, fotoroman açılımı, milli birlik açılımı, kadın açılımı, bunlar açtı da bir türlü kapanmıyor. Yolunu bulamayacaksın çıkacağın yer Yüce Divan. En son açılımı da kahve açılımı. Bu Anayasa paketi evet diye halka kahve dağıtıyor. İyi bir kahve iyi bir yemekten sonra içilir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan sanıyor ki halk da kendisi gibi yiyor. Bu kahveyi sen iç. Recep Tayyip Erdoğan. Bu halk açlık içinde. 60 bin tane anam, bacım, kardeşim genel evde çalışmak için vesika bekliyor. Bundan haberin var mı senin?Bugünkü gazeteye baktığınız zaman görürsünüz Recep beyin sofrası, Kemal beyin sofrası. 8 yıldır yiyorlar. Yesinler bir gün mutlaka burunlarından fitil, fitil, fitil getireceğiz" dedi.



Islak imza konusuna da değinen Şimşek, "27 Nisan muhtarısının altında ıslak imza Yaşar Büyükanıt’ındır. Gölge imza da benimdir." dedi. Yakında Çarşı grubunun da desteğini alacaklarını söyleyen Şimşek, Çarşı herşeye karşı dedi.





'Ecevit nerede biz oradayız'



DSHP’den CHP’ye katılan Nihat İbrahim Ağaoğlu, ayrı kulvarlarda çalışamadıklarını baba ocağına geldiklerini söyleyerek, "Bizleri bu babaocağında sevgiyle kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi’ne teşekkürler. Gün bugündür. Gün Kemal Kılıçdaroğlu’nu Başbakan görme günüdür. Gün Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapma günüdür. Halk iktidarında hizmetkar olmaya geldik. Ülkemizi ve milletimizi AK Parti belasından kurtarmaya geldik. Onun için ilk yapacağımız şey, 12 Eylül’de bunların diktatörlük anayasalarına hayır demek olacaktır. Son kurultayda Rahşan Ecevit bir şiir getirdi. Ecevit’i getirdi. Bizler de ecevit de nerede biz de oradayız diye bir ant mektubu yazmıştık. Nerde andınız. İşte yeriniz yurdunuz." diye konuştu. Bugünkü törenle CHP'ye katılan sayısının, yaklaşık 3 bin kişi olduğu bildirildi.







