Bergüzer Korel, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyururken 3 yılın ardından ekranlara döneceği Kanlı Yayın dizisinin ertelendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Korel, "Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanladıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırladığımız Kanlı Yayın adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken, ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim" dedi.

Korel, hamile olmasının projeye devam etmesinin engel olmadığını, ancak artan Koronavirüs vakaları yüzünden çekilimlerin ileri bir tarihe atıldığında fiziksel değişiminin karaktere ve projeye uygun olmayacağını belirtti.

Korel, bu sebeple projenin ertelenmek zorunda kaldığını duyururken, Exxen ve dizi ekibine teşekkür etti.

Kanlı Yayın adlı dizide 'Neslihan' karakterine hayat verecek olan oyuncuya Serkan Altunorak ve Yiğit Özşener eşlik edecekti.

Bergüzer Korel ve Halit Ergenç çiftinin Ali (11) ve Han (1) adında iki oğlu var.