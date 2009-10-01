Bergüzar'la 'Çocuktan al haberi'

Bergüzar Korel’in sunduğu yarışma programı Çocuktan Al Haberi, Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.Önümüzdeki aylarda bebek sahibi olmaya hazırlanan Bergüzar Korel’i ekranda ilk kez sunucu olarak izleme imkânı sunan ‘Çocuktan Al Haberi’ programında büyükler yarışıyor, çocuklar ise onlara yardımcı oluyor. Yarışma boyunca bildikleri ve bilemedikleriyle büyük puan kazandıracak ya da kaybettirecek olan çocuklar, afacanlıkları ve cevaplarıyla hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırtıyor.