Bergüzar'ın hamile güzelliği

5.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel, hem annelik hem de çizgi film seslendirme çalışmalarını sürdürüyor.



Türkiye dağıtımını TMC’nin üstlendiği “Casus Kızlar” adlı çizgi filmin seslendirmesinde Melisa Sözen, Cansu Dere ve Bergüzar Korel görev aldı.



23 Ekim’de vizyona girecek olan filmde, Alex’i Cansu Dere, Clover’ı Melisa Sözen, Sam’i ise Bergüzar Korel seslendirdi.



Casus Kızlar’ın bağlı bulunduğu ajan Jerry’e Nuri Gökaşan, kötü kalpli adam Fabu’ya ise Ziya Kürküt sesiyle hayat verdi. Fabu’yu orijinal filmde ünlü modacı Karl Lagerfeld seslendirdi.