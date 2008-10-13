T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bergüzar’a 10 yıl sonra mı aşık oldum?

Halit Ergenç, Bergüzar Korel’le aşk yaşadıkları yolunda çıkan iddialara ateş püskürdü

13 Ekim 2008 03:00

Tan Sağtürk ile yollarını ayıran Bergüzar Korel’in bu ilişkisinin rol arkadaşı Halit Ergenç yüzünden bittirdiği iddiası tarafları sinirlendirdi. İddialara göre, Sağtürk sevgilisinin telefonuna Ergenç’ten gelen aşk mesajını yakalamış ve ilişkisini sonlandırmıştı. Bu söylentilere ilk yalanlama Tan Sağtürk’den geldi.

“Bergüzar çok onurlu bir insandır” diyen ünlü balet “Kesinlikle böyle bir şey yok. Hakkımızda çıkan birçok dedikodu gibi bu da yalan. Bergüzar ile her gün telefonda konuşup, görüşüyoruz” diye konuştu. Ergenç’in ise bu iddiayla ilgili olarak dizi setindeki çalışma arkadaşlarına şöyle dert yandığı belirtildi: “Bergüzar’ın çocukluğunu biliyorum. Annesi ile Zeybek Ateşi dizisinde oynarken o da sete ziyarete gelirdi. 10 yıldır aramızda bir şey olmadı, birbirimize şimdi mi aşık olduk. Böyle saçmalık olamaz. Ben evliyim ve karımı çok seviyorum. Eşimle bu dedikodulara sadece gülüyoruz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24