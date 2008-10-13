Bergüzar’a 10 yıl sonra mı aşık oldum?

Tan Sağtürk ile yollarını ayıran Bergüzar Korel’in bu ilişkisinin rol arkadaşı Halit Ergenç yüzünden bittirdiği iddiası tarafları sinirlendirdi. İddialara göre, Sağtürk sevgilisinin telefonuna Ergenç’ten gelen aşk mesajını yakalamış ve ilişkisini sonlandırmıştı. Bu söylentilere ilk yalanlama Tan Sağtürk’den geldi.



“Bergüzar çok onurlu bir insandır” diyen ünlü balet “Kesinlikle böyle bir şey yok. Hakkımızda çıkan birçok dedikodu gibi bu da yalan. Bergüzar ile her gün telefonda konuşup, görüşüyoruz” diye konuştu. Ergenç’in ise bu iddiayla ilgili olarak dizi setindeki çalışma arkadaşlarına şöyle dert yandığı belirtildi: “Bergüzar’ın çocukluğunu biliyorum. Annesi ile Zeybek Ateşi dizisinde oynarken o da sete ziyarete gelirdi. 10 yıldır aramızda bir şey olmadı, birbirimize şimdi mi aşık olduk. Böyle saçmalık olamaz. Ben evliyim ve karımı çok seviyorum. Eşimle bu dedikodulara sadece gülüyoruz.”



