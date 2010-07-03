T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bergüzar yapımcıdan fırça yedi

Bergüzar Korel bebek odası isteyince yapımcıyla arasında sorun çıktı

03 Temmuz 2010 03:00

T24- Bergüzar Korel bebek odası isteyince yapımcıyla arasında sorun çıktı

Yeni dizisinde sette bebek odası isteyen Bergüzar Korel'e yapımcı Faruk Turgut'tan sert yanıt geldi.

Gold Yapım'ın sahibi Faruk Turgut'un yeni dizisi El Kızı'nda başrolü oynayacak Bergüzar Korel, çekimler sırasında 4 aylık bebeği Ali'den uzak kalmak isteyince ortalık karıştı.

BEBEK ODASI OLMAZ

Bursa ve Mudanya'da çekilecek dizide set yerini değiştirip İstanbul'da mekan aramaya başlayan yapımcı Turgut ise bu isteğe sert bir cevap verdi. Turgut, "Baştan bunu konuşsaydık bizde ona göre gereğini yapar bir yer bulurduk. Fakat bebek odası sette yaptırmam. Benim oyuncularımın da bugüne kadar benden böyle bir talebi olmadı. Zaten aklı başında hiçbir annede sete bebeğini getirip büyütmez. Hangi sete çocuk odası korucağız. 50 tane yer var. Her mekana çocuk odası mı taşıyacağız? İş buralara geldiyse de yapanlara helal olsun" dedi.

TÜRKAN ŞORAY ELLİ DEFA PAVYON KADININI OYNADI

Pavyon kadını oynaması için Bergüzer Korel'i nasıl ikna ettiniz sorusuna Turgut şu cevabı verdi: "Pavyon kadını olduysa ne olacak. Türkiye'nin gerçeği değil mi pavyon kadını. O zaman bu rolleri kim oynayacak? Pavyon kadını oynayınca bir şey mi oluyor. Türk sinemasında bir çok bununu örneği var. Türkan Şoray 50 defa pavyon kadınını oynadı Türkan Şoray'ın konumundan bir eksilme mi oldu? Benim için projenin aslı önemlidir oyuncunun kriteri beni bağlamıyor. Projeye göre oyuncu seçiyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24