Bergüzar yapımcıdan fırça yedi

T24- Bergüzar Korel bebek odası isteyince yapımcıyla arasında sorun çıktı
Yeni dizisinde sette bebek odası isteyen Bergüzar Korel'e yapımcı Faruk Turgut'tan sert yanıt geldi.
Gold Yapım'ın sahibi Faruk Turgut'un yeni dizisi El Kızı'nda başrolü oynayacak Bergüzar Korel, çekimler sırasında 4 aylık bebeği Ali'den uzak kalmak isteyince ortalık karıştı.
BEBEK ODASI OLMAZ
Bursa ve Mudanya'da çekilecek dizide set yerini değiştirip İstanbul'da mekan aramaya başlayan yapımcı Turgut ise bu isteğe sert bir cevap verdi. Turgut, "Baştan bunu konuşsaydık bizde ona göre gereğini yapar bir yer bulurduk. Fakat bebek odası sette yaptırmam. Benim oyuncularımın da bugüne kadar benden böyle bir talebi olmadı. Zaten aklı başında hiçbir annede sete bebeğini getirip büyütmez. Hangi sete çocuk
odası korucağız. 50 tane yer var. Her mekana çocuk odası mı taşıyacağız? İş buralara geldiyse de yapanlara helal olsun" dedi.
TÜRKAN ŞORAY ELLİ DEFA PAVYON KADININI OYNADI
Pavyon kadını oynaması için Bergüzer Korel'i nasıl ikna ettiniz sorusuna Turgut şu cevabı verdi: "Pavyon kadını olduysa ne olacak. Türkiye
'nin gerçeği değil mi pavyon kadını. O zaman bu rolleri kim oynayacak? Pavyon kadını oynayınca bir şey mi oluyor. Türk sinemasında bir çok bununu örneği var. Türkan Şoray 50 defa pavyon kadınını oynadı Türkan Şoray'ın konumundan bir eksilme mi oldu? Benim için projenin aslı önemlidir oyuncunun kriteri beni bağlamıyor. Projeye göre oyuncu seçiyorum."