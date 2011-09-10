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Bergüzar Korel'in zor anları

Bergüzar Korel katıldığı İstanbul Fashion Week'in (IFW) üçüncü gününde ne kadar dikkatli otursa da ayakkabısıyla uyumlu olarak giydiği iç çamaşırı

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Bergüzar Korel katıldığı İstanbul Fashion Week'in (IFW) üçüncü gününde ne kadar dikkatli otursa da ayakkabısıyla uyumlu olarak giydiği iç çamaşırının görünmesine engel olamadı.



Milliyet'in haberine göre; moda haftasında dün ilk olarak Karma 2 defilesi yapıldı. Defilede Şafak Tokur, Seda Zoroğlu ve Çiğdem Akın'ın defileleri davetlilere sunuldu. Seda Zoroğlu’nun koleksiyonuyla başlayan 3 tasarımcının defilesinde en büyük ilgiyi Şafak Tokur'in kafasız modeli ve dört kollu modeli çekti.



Bergüzar ile Beren defilede



Defileyi onur konuğu olarak Beren Saat, Belçim Erdoğan, Bergüzar Korel, Nebahat Çehre, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hepsi grubundan Eren  ve Cemre, Gül Gölge, Özgür Çevik, Selma Ergeç, Aslı Şen, Kenan Ece, Ceylan Çapa, Selin Demiratar, Tuğçe Kazaz, Siren Ertan izledi. Kıvanç Kasabalı da  podyuma çıkan eşi Sedef Avcı'yı izlemeye geldi.  Defile sırasında yan yana oturan Beren Saat ve Belçim Erdoğan, Özgür Masur'u ayakta alkışladı. Defilenin en dikkat çeken konuğu Beren Saat oldu. Özgür Masur'un hazırladığı abiyeleri giyen Saat, "Özgür, çok heyecanlıydı. Ben de arkadaşım neler tasarlamış, onları görmeye geldim" dedi. Levent Semerci'ye borç verdiği için ayrıldığı haberleri sorulan Saat, cevap vermekten kaçındı. Defileyi mini siyah elbisesiyle izlemeye gelen Bergüzar Korel, frikik vermemek için ne kadar dikkatli olsa da ayakkabısıyla uyumlu olarak giydiği iç çamaşırının görünmesine engel olamadı.



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