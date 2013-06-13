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Bergüzar Korel'in pankart cevabı: Biraz zeka!..

Bergüzar Korel, kendisiyle ilgili açılan çirkin pankart hakkında ilk kez konuştu: Belden aşağı mesaj yollayıp beni tahrik etmeye çalışanlar, meydanlarda provokator dediğiniz görünmez silüetlerden kaldı mi farkınız

13 Haziran 2013 14:56

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Afrika dönüşünü havaalanında karşılamaya giden bir grubun Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel hakkında açtığı pankart  sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Pankartta Gezi Parkı eylemlerine destek veren Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel ağır bir dille eleştiriliyordu. Bu olayın ardından sessizliğini koruyan Bergüzar Korel ilk kez konuştu. Korel, Twitter'da tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Polis şiddeti dursun parkımız park olarak kalsın. Buradayız gitmiyoruz. Hala bölücü diyorsunuz, terörist diyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Kimi kimden bölmekle suçluyorsunuz? Ne zaman siz biz olduk? Yapmayalım... Belden aşağı mesaj yollayıp beni tahrik etmeye çalışanlar, meydanlarda provokator dediğiniz görünmez silüetlerden kaldı mi farkınız? Biraz zeka!"

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