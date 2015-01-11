T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Şili'de seçim vaadi oldu

Şili'de belediye başkanının vaadi, Arjantin'deki gazeteler ve haber sitelerinde de geniş yankı buldu

11 Ocak 2015 12:51

Şili'nin sahil kenti olan Vine Del Mar'ın kadın belediye başkanı Virginia Reginato, seçmenlerine "Şehrimize Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i getireceğim" vaadinde bulundu.

Bir dönem birlikte rol aldıkları 'Binbir Gece'dizisi Şili'de en çok izlenen yapım olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in isimleri siyasette bile anılır oldu.

 

Büyük ses getirdi

 

Vine Del Mar'ın kadın belediye başkanı Reginato, seçmeninin gönlünü kazanmak için "Şehrimize, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i getireceğim. Bu müthiş ikiliyi, ekranda görmekle kalmayacak onlarla tanışma imkanı da bulacaksınız" vaadinde bulundu. Daha önce Vine Del Mar'a Ricky Martin ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü yıldızları getiren Başkan'ın vaadi, Şili kadar Arjantin'deki gazeteler ve haber sitelerinde de geniş yankı buldu.

 

'Sultan korel'

 

Daha önce Şili'nin en çok izlenen TV kanalıyla röportaj gerçekleştiren Bergüzar Korel için Belediye Başkanı Reginato, "Sultanlar kadar güzel" yorumu yaptı.

Şu sıralar atv'nin fenomen dizisi Karadayı'da Hakime Feride rolünü canlandıran Bergüzar Korel, Arap dünyasında da geniş bir hayran kitlesine sahip. 

ETİKETLER

şilibelediye başkanıseçim vaadibergüzar korelhalit ergençdizisahil kentihabergetireceğim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24