Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Şili'de seçim vaadi oldu

Şili'nin sahil kenti olan Vine Del Mar'ın kadın belediye başkanı Virginia Reginato, seçmenlerine "Şehrimize Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i getireceğim" vaadinde bulundu.

Bir dönem birlikte rol aldıkları 'Binbir Gece'dizisi Şili'de en çok izlenen yapım olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in isimleri siyasette bile anılır oldu.

Büyük ses getirdi

Vine Del Mar'ın kadın belediye başkanı Reginato, seçmeninin gönlünü kazanmak için "Şehrimize, Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i getireceğim. Bu müthiş ikiliyi, ekranda görmekle kalmayacak onlarla tanışma imkanı da bulacaksınız" vaadinde bulundu. Daha önce Vine Del Mar'a Ricky Martin ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü yıldızları getiren Başkan'ın vaadi, Şili kadar Arjantin'deki gazeteler ve haber sitelerinde de geniş yankı buldu.

'Sultan korel'

Daha önce Şili'nin en çok izlenen TV kanalıyla röportaj gerçekleştiren Bergüzar Korel için Belediye Başkanı Reginato, "Sultanlar kadar güzel" yorumu yaptı.

Şu sıralar atv'nin fenomen dizisi Karadayı'da Hakime Feride rolünü canlandıran Bergüzar Korel, Arap dünyasında da geniş bir hayran kitlesine sahip.