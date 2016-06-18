Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 10 yıl sonra aynı dizide rol alacak

Halit Ergenç’in başrol oynadığı, yeni sezonda yayına başlayacak “Vatan Haini” dizisinin başrol kadın oyuncusu Bergüzar Korel oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan'ın yaptığı ve bir süredir cast çalışmaları devam eden projede Bergüzar Korel, Halit Ergenç’in canlandıracağı Cevdet Yüzbaşı’nın tutkuyla aşık olduğu, Balkan güzeli karısı Azize karakterini canlandıracak.

Dizinin konusu: “Vatan mı, ailen mi?”

Balkan Harbi'nin sonlarına doğru Selanik'te bir Yüzbaşı olan Cevdet'in hikâyesinin anlatıldığı dizide; Bergüzar Korel'in canlandıracağı karakter Azize için; "Vatan sevgisine karşın, Cevdet’e olan sevdasıyla sınanacak" şeklinde bir ifade kullanılıyor.

Çekimlere ağustosta başlanacak

Yapımını O3 Medya’nın, yaratıcı yapımcılığını ve yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan’ın üstlendiği, yapımcılığını Nermin Eroğlu’nun yaptığı “Vatan Haini” büyük bir savaşın içerisinde parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelme hikâyesini konu alacak.

Necati Şahin ve Nuran Evren Şit'in senaryosunu yazdığı 'Vatan Haini' dizisinin çekimlerine ağustos ayında başlanacak.