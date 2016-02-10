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Bergüzar Korel: Sevgililer gününü sevmiyorum, dünyanın en saçma günü

"Sevgililer günü konusunda bana bir şey sormayın, tüketim günü"

10 Şubat 2016 09:57

Tüketim günü olduğu için Sevgililer Günü'nü sevmediğini söyleyen Bergüzar Korel, "Dünyanın en saçma günü" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, ‘Karadayı’ dizisinin ardından dinlenmeye çekilen Bergüzar Korel, uzun zamandır sporu aksattığını ve tekrar başladığını söyledi. Eşi Halit Ergenç’le dansa başlamasının kendilerine çok iyi geldiğini belirten oyuncu, geliri yardım derneğine bağışlanacak albüm çalışmasıyla ilgili, “Çok zevk aldım. İşin içine girerken sonrasında albüm yapar mıyım diye düşünmedim” dedi. 

 Halit Ergenç’in, Zeki Müren albümündeki şarkısını dinlediğini ve çok beğendiğini anlatan Korel, Sevgililer Günü sorusuna, “Bana sormayın, dünyanın en saçma günü. Tüketim günü olduğu için sevmiyorum” yanıtını verdi. İkinci kez anne olma heyecanı yaşamak istediğini açıklayan oyuncu, “Düşünüyoruz ama böyle konuları ayaküstü konuşmak bana ayıp geliyor” dedi. 

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