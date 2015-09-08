Bergüzar Korel: Ne fahişeliğim kaldı, ne teröristliğim!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, şehit haberlerine "duyarsız kaldığını" iddia eden bir takipçisinden gelen mesaja Instagram hesabından “Ne fahişeliğim kaldı ne teröristliğim” diyerek sert bir yanıt verdi.

Bergüzar Korel, bir takipçisinin "Kocanla ağaçlar kesiliyor diye en önden yürüyordunuz. Şimdi fidanlarımız askerlerimiz gidiyor, sesiniz çıkmıyor. Sen de yetiştiriyorsun bir tane Allah büyüktür" yazması üzerine takipçisine “Ey kadın” diye hitap ederek, bir yazı kaleme aldı.

Korel yazıda, “Herhangi bir mecrada siyasi parti propagandası yapmamışken, ağzımdan siyasi hiçbir cümle çıkmamışken beni damgaladınız. Ne fahişeliğim kaldı, ne teröristliğim, ne şeytanlığım…” ifadelerini kullandı. “Zamanında çocuğun ölsün diye mesajlar attınız” diyen Korel, “Ellerimin titremesine mani olamıyor bu yazıyı yazmakta zorlanıyorum!” şeklinde duygularını ifade etti.

Ünlü oyuncunun takipçileri ile paylaştığı yazı şöyle:

"Yıllardır her türlü saldırılarınıza, iftiralarınıza karşı nezaketimi, saygımı, insanlığımı korudum. Bana ve aileme buralarda yaptığınız zulme boyun eğmedim. Siyaset üzerinden küfür ettiniz, sanki yanımdaymışcasına oy pusulasına beraber damga basmışım gibi, sadece size uymadığımı düşündüğünüz için, insan olduğumu unutarak karşı olduğunuz tüm siyasi partilerle adımı andınız. Herhangi bir mecrada siyasi parti propagandası yapmamışken, ağzımdan siyasi hiçbir cümle çıkmamışken beni damgaladınız. Ne fahişeliğim kaldı, ne teröristliğim, ne şeytanlığım… Hayvan sevdim aşağıladınız, sadece çocuk olduğu için yapılanlara sesimi çıkardım 'kendi ülkenin çocukları için ne yapıyosun' diye hesap sordunuz!! Zamanında ÇOCUĞUN ÖLSÜN diye mesajlar attınız, çocuğum sokağa çıktığında mahalledeki çocuklar gelip 'senin ölmeni istiyorlarmış, doğru mu' diye sorduğunda diğer çocuklar, yavrumu nasıl sakinleştireceğimi bilemedim! Ama bugünkü şu beddua kadar iğrenci olmamıştı hayatımda! Bir anneden, beni tanımayan bir insandan böylesine bir beddua aldığımdan beri 'artık beni hiçbir şey şaşırtamaz' derken, ellerimin titremesine mani olamıyor bu yazıyı yazmakta zorlanıyorum!

"Ey kadın! Bu mu vatan sevgisi"

Ey kadın! Bu mu vatan sevgisi? Kalbin çocuğumu kaybetme bedduası edecek kadar nasıl kararmış senin? Senin inandığın Allah değil mi, benim inandığım? Sen insan mısın? Sen anne misin? Tez vakitte kalbindeki, içindeki o karanlıkta boğulmanı dilemek isterdim ama seni seven birileri de vardır muhakkak... Dilemem... Çocuğun için, ailen için dilemem! Siz Allah'tan korktuğunuz için dua edip iyilik yaparken, ben yardıma muhtaç tüm canlılara bana ihtiyaçları olduğu için yardım ediyorum, senin korktuğun Allah'ımı ben çok seviyorum! Şimdi sen düşün kafanı yastığa koyduğunda ettiğin bedduanın hesabını nasıl vereceksin nefes alırken?!"