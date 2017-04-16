Bergüzar Korel, Kollywood yolunda!

Bergüzat Korel, Arap dünyasına açılıyor. Korel, Kollywood'ta çekilecek bir filmde başrol olacak.

Deccan Chronicle gazetesinin haberine göre, Korel, Kollywood’lu oyuncuNikesh Ram ile kamera karşısına geçecek. Korel, büyük bölümü Dubai’de ve bazı sahneleri de Burj Khalifa kulesinde çekilecek aşk filminde Tamil aktörün aşık olduğu Arap kadınını canlandıracak.

Kollywood’lu yönetmeni Francis Markus, film için neden Bergüzar Korel’i seçtiklerini şöyle anlattı:

“Senaryoya göre iş bulmak için Dubai’ye giden kahramanımız burada Tamil kültürüne ilgi duyan bir Arap kadına aşık oluyor. Bu role uygun bir kadın başrol oyuncusu ararken, Bergüzar Korel’in 1’inci seçildiği Arap anketinin haberini okuduk. Bizim için mükemmel bir seçim olacağını düşündük.”