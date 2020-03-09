Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

Oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel dün akşam saatlerinde ikinci kez anne oldu. Korel ve Ergenç'in Ali adında bir oğulları da var.

Bergüzar Korel dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine 'Han' adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.