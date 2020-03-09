Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

Oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel dün akşam saatlerinde ikinci kez anne oldu. Korel ve Ergenç'in Ali adında bir oğulları da var.
Bergüzar Korel dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine 'Han' adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çiftin ikinci çocuklarının adını Han koyması dikkat çekerken, Halit Ergenç’in doğumdan önce yaptığı “tıpkı ilk çocuğumuzda olduğu gibi kısa ve anlamlı bir isim olsun istiyoruz” açıklaması akıllara geldi.