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Bergüzar Korel: Her ölen can bir dünya, sabır dilerken utanıyorum

Ünlü oyuncu, Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin şehit olduğu haberi üzerine sosyal medya hesabında bir yazı kaleme aldı

24 Temmuz 2015 20:02

Son olarak Kilis'te jandarma Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin şehit olduğu haberi üzerine oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Korel, siyah bir fotoğrafın altına "Her ölen can bir dünya. Artık söyleyecek söz bulamıyorum, içim kan ağlıyor. Şehit astsubayımız Mehmet Yalçın Nane'nin ailesine başsağlığı ve sabır dilerken utanıyorum, tarifsiz bir acı bu" notunu yazdı. 

"Uzaktan kurduğumuz bu cümleler acılarını hafifletmeyecek biliyorum" diyen Korel, "Yaralı askerlerimiz Fatih Kurt ve Necef Çakmaktepe'ye acil şifalar diliyorum. Bu acılı günlerimizde lütfen fotoğrafın altını kırıcı ve yıkıcı yorumlarla doldurmayın, bu yorumlar acımızı hafifletmiyor aksine bir kaos ortamı yaratıp bizi birbirimize kırdırıyor. Giden canları geri getirmiyor, o ailelerin gözündeki yaşı dindirmiyor. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. 

 

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