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Bergüzar Korel: Dizi oyunculuğuna ara veriyorum

Bergüzar Korel, bir markanın kampanyasının tanıtımında bir süre dizi oyunculuğuna ara vereceğini açıkladı. Korel, ‘Yeni sezonda tiyatro yapmak istiyorum’ dedi

07 Mart 2015 09:56

Oyuncu Bergüzar Korel, bir markanın 'Cesur Olmak' kampanyasının tanıtımında bir süre dizi oyunculuğuna ara vereceğini açıkladı.

Yeni reklam kampanyası için objektiflerin karşısına geçen Bergüzar Korel hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

Bergüzar Korel, bir markanın kampanyasının tanıtımında bir süre dizi oyunculuğuna ara vereceğini açıkladı. Korel, "Yeni sezonda tiyatro yapmak istiyorum" dedi.

Bergüzar Korel'i'nin Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı "Karadayı" dizisi en çok beğenilen diziler arasında yer almıştı.

 

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